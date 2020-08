Mardi prochain, les demi-finales de cette édition de la Ligue des champions débuteront par le duel entre le RB Leipzig et le PSG. Ce sera un match dans lequel ils affronteront Nagelsmann avec Tuchel, étudiant et enseignant. Un duel entre une équipe qui veut faire le saut final dans l’élite européenne – si ce n’est déjà fait – et l’éternel candidat qui, enfin, a passé les quarts de finale de la compétition.

15/08/2020 à 19h04

CEST

C. F. Sainz

Mais le duel sera bien plus que cela pour l’un des coupables que l’équipe parisienne est à deux pas de la grande finale. Pour Neymar, qui a donné une vraie démonstration dans le duel contre Atalanta, ce sera un match dans lequel il défendra son équipe, mais dans lequel Il sera comparé à un autre contrôlé par l’une des marques publicitaires qui génère les bénéfices les plus élevés, Red Bull.

Relation professionnelle

La marque de boissons énergisantes possède RB Leipzig, mais essaie d’être dans tous les «saraos». Red Bull a plusieurs équipes de football disséminées dans le monde, ainsi qu’une sur la grille de Formule 1. Mais au-delà, il utilise plusieurs athlètes d’élite comme image, et dans ce cas Neymar c’est l’un de ses principaux atouts. Sans aller plus loin, la firme Red Bull est l’une des entreprises qui rapporte le plus d’avantages économiques à l’ancien bleu, avec Nike.

L’association entre Red Bull et le Brésilien est née en 2010, trois ans avant que l’attaquant ne signe pour le Barça et alors qu’il était encore à Santos. La croissance médiatique du joueur est allée de pair avec des améliorations de son contrat de parrainage, au point que Neymar a été ces dernières années l’une des principales revendications de Red Bull et de son image officielle.

La marque était même en charge de payer pour la fête du vingt-septième anniversaire du footballeur, à laquelle ont assisté environ 500 invités, et malgré les doutes qu’elle a suscités dans divers parrainages de joueurs – comme Mastercard, qui a rompu avec Ney– Red Bull a continué de lui faire confiance malgré les allégations de viol en juin 2019.

Neymar et Red Bull forment un partenariat gagnant, sans aucun doute, dans lequel les deux parties profitent l’une de l’autre. Mais mardi, ils se retrouveront, pour la première fois, sur un terrain et en rivaux: cette fois, un seul peut gagner.

Le Brésilien, dans son empressement à soulever ce qui serait sa deuxième Ligue des champions -et le premier loin du Barça-, doit refuser l’accès à la finale de la compétition continentale maximale à l’un de ses meilleurs payeurs au niveau publicitaire pour choisir de relever le ‘ Orejona ». Les caprices du football.