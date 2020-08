La superstar du PSG Neymar a félicité le Bayern Munich après le match (Photo: .)

Neymar a transmis ses sincères félicitations au Bayern Munich après la défaite du Paris Saint-Germain par son adversaire allemand lors de la finale de la Ligue des champions hier soir.

Le PSG est venu peu après avoir atteint la finale pour la première fois de son histoire, Kingsley Coman rentrant à la maison, le seul but du match juste avant l’heure de jeu dans ce qui était une affaire prudente à l’Estadio da Luz de Benfica.

Cela signifie que Neymar – qui a raté une chance glorieuse en première mi-temps – n’a pas encore ajouté au titre européen qu’il a remporté avec Barcelone il y a cinq ans et que la défaite a clairement frappé le Brésilien.

Coman a marqué le seul but du match à Lisbonne (Photo: .)

Les membres de la direction du PSG ont dû persuader un Neymar émotionnel de récupérer sa médaille de finaliste avant qu’un mélange de coéquipiers et de joueurs de l’opposition ne tente de consoler l’attaquant sur le terrain de Lisbonne.

Il aurait été compréhensible que Neymar ait évité les médias sociaux à la suite d’une défaite aussi dévastatrice, mais l’attaquant s’est rendu sur Twitter tard dimanche soir pour applaudir le Bayern pour ses efforts.

« Perdre fait partie du sport, nous essayons tout, nous nous battons jusqu’au bout », a déclaré l’international brésilien.

«Merci pour le soutien et l’affection que j’ai reçus, chacun d’entre vous.

«Et FÉLICITATIONS à BAYER [sic]. »

Perder faz parte do esporte, tentamos de tudo, lutamos atà © o final. Obrigado pelo apoio e carinho de cada um de vocês 🠙 🠽 e PARABà ‰ NS ao BAYER 🠫🠽 – Neymar Jr (@neymarjr) 23 août 2020

Sa faute d’orthographe de «Bayern» a provoqué une réponse brillante de la part du Bayer Leverkusen – non pas qu’elle aurait trop encouragé Neymar.

« Merci, Neymar! », A répondu le compte officiel du club.

«Je ne sais pas pourquoi vous me félicitez pendant que je suis en vacances pour jouer à FIFA… mais merci.»

L’entraîneur-chef du PSG, Tuchel, a jeté le doute sur son avenir lorsqu’il a été interrogé sur les spéculations selon lesquelles il pourrait être renvoyé après le match.

« Je suis fier de notre mentalité ces dernières semaines », a déclaré l’Allemand.

«J’ai un contrat, je ne sais rien d’autre.

Plus: Ligue des champions



Tuchel a ajouté: «C’était un combat. Je ne sais pas si on a pu l’observer à la télévision mais on a tout donné sur le terrain ce soir.

«J’avais l’impression que le premier but allait décider du sort du match.

«Je suis fier de la façon dont nous avons joué et de notre mentalité ces dernières semaines.»

