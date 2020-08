Les Champs Elysées à Paris deviendront une zone piétonne ce dimanche et plus de 3000 policiers seront déployés pour renforcer la sécurité au cœur de la capitale française afin d’assurer des mesures préventives liées au coronavirus lors de la finale de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich.

22/08/2020 à 12:55

CEST

Presse Europa

La ville de Paris a choisi de fermer le boulevard des Champs-Élysées à la circulation et de donner plus d’espace aux supporters en cas de célébration ultérieure de la victoire du PSG. En outre, il sera «plus facile» pour les autorités de vérifier la distanciation sociale.

Quelque 3 000 policiers du centre de Paris et autour du stade du PSG, le Parc des Princes, veilleront à ce que « les choses se passent le plus bien possible », a déclaré samedi le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin lors d’une visite. à la préfecture de police de Paris.

Quelque 5 000 personnes regarderont le match sur écran géant dans le stade parisien. Les forces de l’ordre doivent veiller à ce que tout le monde porte un masque et empêcher toute violence dans une ambiance tendue après le pillage de deux magasins et l’arrestation de 36 personnes à Paris après la victoire en demi-finale du PSG contre Leipzig.

La crise des coronavirus signifie également qu’il n’y aura probablement pas de célébration si les joueurs de Thomas Tuchel gagnent, pas dans la rue, ni à l’intérieur du stade. Le tout, dans le but d’éviter davantage d’infections au COVID-19.

MESURES SIMILAIRES DU BAYERN

Il en va de même pour le Bayern, qui a déclaré samedi que l’équipe serait récupérée par un bus sur la piste de l’aéroport de Munich et « ne serait pas vue » par les fans pour les mêmes raisons.

Le club bavarois a expliqué qu’il entend éviter les réunions de masse en cas de victoire, qui serait sa sixième Coupe d’Europe, et veiller à ce que les restrictions liées aux coronavirus ne soient pas violées.

Le Bayern Munich a également publié une lettre ouverte à ses partenaires et supporters avant le match à huis clos à Lisbonne. « Tu nous manques, et nous ferons tout notre possible pour réaliser votre rêve et le nôtre. Nous savons que vous nous soutiendrez à domicile de tout votre cœur pendant cette finale, où que vous soyez », a déclaré l’équipe. « Nous pouvons le faire ensemble! »