Miralem Pjanic a dit au revoir à sa réussite en tant que «bianconero». Le milieu de terrain bosniaque a entamé le duel mémorable de la Juventus contre l’Olympique de Lyon, mais n’a pas pu empêcher son équipe d’être exclue de la Ligue des champions en huitièmes de finale. Pjanic a mené le bâton de la Juve contre une défense française surpeuplée. Les «bianconeri» ont gagné avec le doublé de Cristiano, mais ce n’était pas suffisant.

08/07/2020

Le 08/08/2020 à 00:01

CEST

.

Le Bosniaque a joué un rôle clé dans la tentative de retour de la Juventus, forçant le penalty maximum avec une faute qui a touché les bras de Depay et Ronaldo a marqué. Sarri l’a remplacé à 60 ‘par Ramsey pour donner à l’équipe un équipement de plus, qu’il n’a pas réussi. Au final, Pjanic a dit au revoir à la Juventus perdant un match nul et quatre années pleines de succès, étant important et capital dans l’axe du centre du terrain. Ce sera maintenant à son tour de briller au Camp Nou.