Alphonse Davies, un jeune Canadien, est l’image de la Concacaf en finale de la Ligue des champions, qui sera disputée dimanche.

La star du côté avec le Bayern Munich a provoqué un changement, puisqu’aucun Mexicain n’apparaît dans un match de cette envergure depuis Javier Hernández, en 2011.

En Bundesliga, il y a eu plus de paris sur les footballeurs de la MLS, tels que Davies (Whitecaps de Vancouver) ou même le jeune Christian Pulisic, qui à 16 ans a émigré en Allemagne pour signer avec le Borussia Dortmund.

« L’Allemand en termes de mentalité et de discipline, continue de faire une grande différence pour les Mexicains, c’est peut-être pour cela qu’ils ne visent pas encore votre marché », a lancé Martín Demichelis, ancien défenseur du Bayern Munich et de l’équipe nationale argentine.

Les tricolores n’ont pas réapparu dans le football allemand, depuis que Marco Fabián et Carlos Salcedo ont quitté Francfort il y a quelques saisons, alors qu’ils pariaient sur des Américains, comme Pulisic (déjà à Chelsea), Gio Reyna (Dortmund), Weston McKennie (Schalke 04), Tyler Adams (Leipzing) et Zack Steffen (Fortuna Dusseldorf). En plus de la cerise sur le gâteau, le Canadien – formé dans un club de la MLS -, qui a dansé pour Barcelone il y a une semaine.

«Je pense que le Mexicain a toujours un traitement très spécial pour ce qui est du soin du ballon. Je n’ai pas eu l’occasion de passer par la Ligue mexicaine, et je dois admettre, à cause du temps et du travail, je ne le connais pas à 100%, mais je connais le soin et la philosophie du jeu que vous avez, j’ai dû affronter l’équipe nationale mexicaine en Coupe du monde et j’ai souffert en tant que rival », a ajouté Demichelis lors d’une téléconférence.

« Ce n’est pas mal compris. Les Argentins ne sont pas non plus passés depuis longtemps et les Latinos sont rares. Il va donc falloir s’améliorer, pour pouvoir se rapprocher du niveau des joueurs qu’ils entraînent ou recherchent ».