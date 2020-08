L’année de l’indicible coronavirus, de la pandémie qui a changé le monde à jamais, l’Europe pourrait connaître un changement de direction dans le football que personne n’aurait pu imaginer. Le PSG des pétrodollars du Qatar peut être couronné champion d’Europe pour la première fois de son histoire, mais pour cela il devra battre pas moins que le Bayern.

PSG vs Bayern en streaming : À 21 heures, en direct sur RMC Sport 1 et TF1

Les nouveaux riches parisiens s’attaquent à l’un des clubs qui incarnent le mieux la Vieille Europe, à tous égards. Un dernier test difficile pour les Neymars, Mbappé et Cie. Il y a seulement 12 ans, un attaquant inconnu nommé Amara Diane a sauvé le PSG de la relégation dans le championnat français lors de la dernière journée contre Sochaux. Cela a permis de maintenir en place une opération qui allait se concrétiser trois ans plus tard : la vente du club par Canal+ à Qatar Sports Investment (QSI).

Depuis l’arrivée à Paris de cette organisation à actionnariat fermé appartenant à l’émir du Qatar, le saut de qualité est remarquable. Des footballeurs de classe mondiale tels que David Luiz, Thiago Silva, Ibrahimovic, Di Maria, Cavani et plus récemment Neymar et Mbappé y ont débarqué. Au total, il a dépensé plus de 1,3 milliard en une décennie. C’est ainsi qu’il a conquis le PSG 7 des 9 dernières ligues locales et 6 des 9 dernières coupes. Mais la Ligue des champions a disparu.

Première finale parisienne

Le désir du club le plus riche du monde ne peut être autre que d’être la meilleure équipe de la planète. Les années précédentes, il a croisé trop tôt de puissants rivaux – deux fois au Barça, une fois à Madrid, une fois à City, une fois à Chelsea et une fois à United – et l’a fait presque toujours sans ses meilleurs joueurs, en particulier Neymar, blessé. Dès qu’il a réussi à l’éviter, il est en finale.

Tuchel, l’entraîneur de corde de Klopp qui a toujours été poursuivi par cette comparaison, a réussi à comprendre qu’on ne gagne pas avec des autocollants, mais avec une équipe. Il a changé son dessin, passant d’un attaquant du Magnificent Four à un milieu de terrain. C’est ainsi qu’il a gagné ce dont il avait le plus besoin : l’équilibre. Aujourd’hui, en outre, il récupère Verratti et Keylor.

N’importe qui serait effrayé par ce que le PSG a sur le terrain, mais pas le Bayern. Historiquement, il a été le croque-mitaine de l’Europe, le grand rival de nombreuses équipes puissantes, dont le Real Madrid. C’est l’une de ces saisons où l’équipe bavaroise connaît de temps à autre un tel succès. Elle a aussi connu des hauts et des bas. L’aventure de Niko Kovac s’est terminée brutalement en novembre, et un entraîneur intérimaire au début, puis un intouchable, Hans-Dieter Flick, a fini par devenir le héros inattendu.

La précédente aventure de Flick en tant que premier entraîneur le fait passer à 2005, avec Hoffenheim. Il est ensuite devenu l’assistant de Low à la Mannschaft, et a peut-être ainsi pu mieux interpréter la transformation du football que quiconque. Des compétences tactiques avec lesquelles ils ont remporté la Coupe du monde au Brésil, il est passé à la haute pression et à la vitesse vertigineuse de son équipe du Bayern. L’adrénaline avec laquelle Klopp a couronné Liverpool en Europe a été faite sienne par Flick au Bayern. Ses chiffres sont effrayants : seulement deux défaites et un match nul en 36 matches gérés.

Le Bayern n’est plus champion depuis 2013, mais cette année, il est en pleine ascension. Ils ont remporté leurs dix matches et ont marqué 44 buts (soit une moyenne de 4,4). Il a écrasé Tottenham, Chelsea et bien sûr le Barça. Il a remporté plus de prix de l’UEFA que tout autre club, plus de 120 millions en une seule saison. Tout fonctionne, même Pavard est récupéré pour la finale. Une carrière immaculée qui se heurte au PSG et à autre chose : la responsabilité de maintenir l’ordre européen et de ne pas céder à un nouveau pouvoir.

Navas titulaire et Verratti sur le banc

Les heures passent et le coup de sifflet se rapproche du début de la finale de la Ligue des champions entre le Paris Saint Germain et le Bayern Munich au stade da Luz de Lisbonne. A l’heure actuelle, deux doutes principaux subsistent quant à la composition de l’équipe parisienne et concernent concrètement deux joueurs blessés, Keylor Navas et Marco Verratti.

Le gardien de but a été blessé au biceps droit fémoral lors du quart de finale contre Atalanta et a dû être remplacé en demi-finale par l’Espagnol Sergio Rico. Pour sa part, Verratti s’est blessé à l’entraînement au début du mois et n’a pu profiter que de 10 minutes en demi-finale contre Leipzig.

L’Equipe a révélé les plans de Thomas Tuchel pour le match d’aujourd’hui : le Costaricain commencera comme titulaire et l’Italien devra sortir du banc. Hier, l’entraîneur a déjà confirmé que Marco n’était pas là pour jouer les 90 minutes, mais maintenant le journal rejette l’idée qu’il puisse être titulaire et être remplacé en seconde période.

Ainsi, le joueur chargé d’accompagner Marquinhos et Paredes au centre du terrain pourrait être l’espagnol Ander Herrera, comptant sur les onze de gala dans le reste des positions. Suivez en direct cette finale de la Ligue des Champions qui sera peut-être la sixième Orejona des Allemands ou la première des Parisiens, la grande cerise sur le gâteau du projet Catarí.

PSG vs Bayern : Face à face

Jamais auparavant une Coupe d’Europe n’avait été disputée dans un environnement aussi vide. Les congrégations habituelles de dizaines de milliers de fans dans la ville hôte sont absentes.

Autour du stade Benfica, il n’y a pas un seul panneau indiquant qu’un duel qui sera vu à la télévision par des centaines de millions de personnes aujourd’hui se jouera à l’intérieur.

Pour la première fois depuis 1998, la finale est un duel entre deux équipes qui se sont qualifiées en tant que championnes de leur ligue.

MISSION DU PSG

Célébrant le 50e anniversaire de sa fondation (suite à la fusion des clubs parisiens), le PSG est plus jeune que la coupe, qui a 65 ans. Devenir champion d’Europe serait l’aboutissement de neuf années d’investissements lourds depuis que l’État du Qatar a racheté le club.

« Ce seront les 90 minutes les plus importantes de notre vie de footballeur et de l’histoire du club », a déclaré Marco Verratti, qui travaille au PSG depuis huit ans.

Plus d’un milliard de dollars d’investissements dans les joueurs (dont les 222 millions d’euros pour signer Neymar en 2017) ont fait du PSG une force tellement dominante en France que les saisons y sont devenues un véritable cortège. Sept des huit derniers titres de champion ont été remportés par le club et quatre des six dernières saisons se sont terminées par un doublé pour le club.

Mais le PSG est devenu synonyme d’effondrement de sa Ligue des champions, incapable d’atteindre les demi-finales pendant un quart de siècle jusqu’à ce mois de Lisbonne.

PAR LE SIXIÈME

Depuis qu’il a remporté la Ligue des champions pour la cinquième fois en 2013, le Bayern a perdu quatre demi-finales (deux fois contre le Real Madrid, une fois contre l’Atlético de Madrid et une fois contre Barcelone).

Fondé en 1900, le Bayern s’est imposé comme un super-club bien avant que les États ne commencent à investir dans le football. Alors que le PSG est une extension du pouvoir de l’émir du Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, au Bayern, ce sont les supporters qui contrôlent le club grâce à un système d’adhésion massive.

Mais un quart des opérations appartient à Adidas, au géant de l’assurance Allianz et au constructeur automobile Audi. Et l’acceptation du parrainage de la compagnie aérienne publique Catar Airways depuis 2018 a attiré les critiques des militants des droits de l’homme pour avoir accepté le financement d’une nation où les immigrants souffrent de conditions de travail inhumaines.

OFFENSIVE

Le Bayern est une formidable unité offensive. Alors que le PSG a marqué 25 buts en dix matches en route vers sa première finale, Robert Lewandowski et Serge Gnabry en ont marqué 24, sur un total de 42 buts pour le Bayern.

Avec 15 buts et six passes décisives en Europe, Lewandowski connaît l’une de ses meilleures saisons à 32 ans. Seul Cristiano Ronaldo (avec 17 buts pour le Real Madrid lors de la campagne 213-2014) a marqué plus de buts en Ligue des champions.

« Lewandowski a été incroyable », a déclaré le milieu de terrain du Bayern Kingsley Coman. « Il a été le meilleur joueur de la campagne et du monde.

Mais il ne sera pas en lice pour le Ballon d’or, car France Football a suspendu le prix cette saison en raison de la pandémie de coronavirus, qui a entraîné l’annulation du championnat de France et la déclaration du championnat du PSG.

Cette décision pourrait-elle être annulée si le PSG devenait le premier champion d’Europe français depuis Marseille en 1993 ?

Kylian Mbappé et Neymar seraient certainement de bons candidats pour le Ballon d’Or. Angel Di Maria pourrait également être pris en considération après avoir relancé sa carrière au sein du club français uego d e une saison misérable avec Manchester United lors de la campagne 2014-2015, avec un but et deux passes décisives lors de la victoire en demi-finale contre Leipzig.

Mais les joueurs du PSG ne se sont pas approchés des qualités mortelles de Lewandowski devant le but. Mauro Icardi et Mbappé n’ont marqué que cinq buts chacun en Ligue des champions, bien que Mbappé ait apporté cinq passes décisives.

EN DÉFENSE

La victoire 3-0 du Bayern sur Lyon en demi-finale a été convaincante, mais seule la mauvaise finition de l’équipe française l’a empêchée d’aller de l’avant. Cela pourrait coûter cher si David Alaba et Jerome Boateng dans la défense centrale du Bayern laissent trop de place à Mbappe, Di Maria et Neymar.

Et ce pourrait être une finale inconfortable sous le maillot du PSG pour Thiago Silva – avec Presnel Kimpembe – avec Lewandowski qui cherche à augmenter son total à 55 buts pour la saison.

ENTRAINEURS

C’est un duel entre les techniciens allemands. Hansi Flick n’a pris les rênes du Bayern qu’en novembre, gagnant une promotion après le licenciement de Niko Kovac avec la quatrième équipe de Bundesliga : la reprise qui a suivi a permis au Bayern de remporter son huitième titre de champion consécutif, de remporter la Coupe d’Allemagne et de se qualifier pour la finale des champions pour la première fois depuis 2013.

Thomas Tuchel serait-il encore à la tête du PSG s’il n’y avait pas eu la récupération de dernière minute pour éliminer Atalanta en quart de finale à Lisbonne il y a presque deux semaines ? Gagner des titres en France est le moins que l’on attende de Tuchel