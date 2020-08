Ce mercredi les quarts de finale de la Ligue des champions commencent et il y a des matchs à ne pas manquer. Rappelons que cette coupe atypique sera un match unique à Lisbonne en raison du covid-19, ce qui gonfle encore plus les statistiques de paris.

Selon vous, qui progressera? Nous faisons un petit résumé de combien les classements des équipes paient en paris dans cette phase.

Quarts de finale de la Ligue des champions:

Atalanta c. PSG: c’est peut-être l’un des jeux les plus difficiles à parier. Le classement des Italiens, avec Duván et Muriel, paie 2,47 fois la mise, tandis que les Parisiens, sans Mbappé, paient 1,55.

Leipzig c. Atlético de Madrid: les Allemands arrivent avec des coffres gonflés après avoir été troisième en Allemagne, bien qu’ils n’auront pas leur attaquant Timo Werner, le nouveau joueur de Chelsea. Le club allemand paie 2,13 pour la qualification, tandis que l’Atlético de Madrid, qui a éliminé le champion Liverpool, paie 1,75.

Lyon vs. Manchester City: les Anglais sont les grands favoris et une qualification pour la phase suivante paie 1,11, ce qui est l’une des cotes les plus faibles. Lyon, en revanche, est venu de surprendre le titan de la Juventus et pourrait une nouvelle fois montrer son bon football: 6,80 fois le pari est payé pour le classement olympique.

Barcelone vs. Bayern Munich: les Allemands sont favoris, mais ils ont un géant comme Barcelone devant. Le Bayern paie 1,54 qualification, tandis que Barcelone a un nombre de 2,50.

