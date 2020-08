Il Olympique de Lyon a donné la cloche et il a chargé Manchester City. Le talent du Guardiola a été noyé par la discipline et efficacité des Gaulois devant le but. Le jeu a été résumé dans une décision, celle de Raheem Sterling. Après avoir réalisé une performance remarquable, l’Anglais n’a pas réussi à vider le but ce qui aurait été 2-2 à trois minutes de la fin. Dans l’action suivante, Dembele a mis 1-3 pour terminer les hommes de Pep, qui ont de nouveau été estampillés pour la troisième année sur le mur de les quarts de finale.

15/08/2020

Le 16/08/2020 à 00:02

CEST

MCI

OLY

Manchester City

Ederson; Fernandinho (Mahrez, 56 ¿), Eric Garcia, Laporte; Walker, Gündogan, Rodri (David Silva, 84 ans), Cancelo; De Bruyne, Gabriel Jesus, Sterling.

Olympique de Lyon

Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois (Tete, 75 ¿), Caqueret, Guimaraes (Mendes, 70 ¿), Aouar, Cornet; Depay (Dembele, 75 ¿), Ekambi (René-Adélaïde, 86 ¿).

Buts

0-1 M.24 Cornet; 1-1 M.69 De Bruyne; 1-2 M.79 Dembele; 1-3 M.87 Dembele.

Arbitre

Danny Makkiele (Pays-Bas). TA: Fernandinho (29 ¿), Rodri (57 ¿) / Dubois (12 ¿), Marcelo (64 ¿).

Stade

Stade Jose Alvalade (Lisbonne).

Jusqu’à ce que 15 coups fait Manchester City. Convertir un seul d’entre eux est un luxe qui ne peut être autorisé en quarts de finale de la Ligue des champions. Au-delà de la décision de Sterling, Gabriel Jésus il n’avait pas non plus sa journée en tête à tête. La défense a faibli dans les Contras français, et le courage de De BruyneCette fois, ce n’était pas assez.

Guardiola a tenté de surprendre avec ses onze et a opté pour trois centrales, avec la nouveauté de Eric Garcia. Pep a montré qu’il maintient sa confiance dans le Catalan, qui a fait un bon match. Plus pointu était Fernandinho, recyclé comme centre droit, surpassé en défense et erratique avec le ballon. Le but de Lyon descendrait dans cette voie, une balle directe à Ekambi qu’Eric Garcia a coupé en courant, mais il l’a ramassé Cornet pour battre Ederson à mi-chemin. La prophétie de Pep s’est accomplie dans la précédente: à un match, les favoris sont flous.

City a réagi. Les célestes se sont améliorés dans le dernier tronçon de la première moitié, et en particulier dans la seconde moitié avec l’éruption de Kevin De Bruyne. Le Belge a mené City, bien supérieur en seconde période, et a trouvé le prix dans un internat de Sterling, qui était assis Denayer céder à De Bruyne de la deuxième ligne. Dessinez et ouvrez le match.

Avec le 1-1, le parti a déraillé. Les défenses ont été ouvertes et City a eu suffisamment de chances de tourner le tableau de bord, deux d’entre eux aux pieds de Gabriel Jésus, qui n’a pas frappé contre Courtois. Face à ces échecs, ce qu’il a fini par décider était le manque de force de la défense de la ville. Un mauvais dégagement de Laporte s’est retrouvé aux pieds de Aouar. Le plus grand talent de Lyon a laissé échapper un ballon en fuite Dembele, qui a laissé derrière l’arrière avancé de City et défini entre les jambes de Ederson.

Le résultat final, cruel pour Manchester City et prix superlatif pour Lyon. Les larmes de Sterling et Gabriel Jesus après le coup de sifflet final, l’adieu brutal pour une équipe qui continue de briser ses barrières en Europe.