Le Bayern et Lewandowski continuent de faire peur dans cette Ligue des champions. Dans un match presque insignifiant après le récital aller (0-3), les Bavarois ont montré que malgré le mois de congé, ils sont toujours à un très haut niveau. Ils attendent déjà Barcelone et Messi à Lisbonne. Ils le feront avec un « Lewangolski » qui continue de magnifier sa légende. 13 buts dans cette Ligue des champions. Aujourd’hui, double buts et passes décisives pour faire tomber Chelsea, qui termine une saison difficile avec un bon goût dans la bouche. On ne peut pas demander plus à Lampard.

08/08/2020

On à 23:38

CEST

Albert Grace

BAIE

CHE

Bayern

Neuer; Kimmich (Odriozola, 71 ‘), Boateng (Süle, 63’), Alaba, Davies; Goretzka, Thiago (Tolisso, 71 ‘); Gnabry (Javi Martínez, 81 ‘), Müller, Perisic (Coutinho, 64’); Lewandowski.

Chelsea

Gentilhomme; James, Christensen, Zouma, Emerson; Kovacic, Kanté, Barkley; Mont, Abraham (Giroud, 81 ‘) et Hudson-Odoi.

Buts

1-0 M. 10 Lewandowski (stylo.). 2-0 M. 24 Périsique. 2-1 M. 44 Abraham. 3-1 M. 76 Tolisso. 4-1 M. 84 Lewandowski.

Arbitre

Ovidiu Hategan (Roumanie). T.A.: Caballero (8 ‘), Emerson (43’),

Incidents

Allianz Arena (à huis clos).

Flick a indiqué dans l’aperçu que ce Bayern a été construit pour gagner chaque match. C’était le moins important, mais il fallait le gagner et ça l’était. La programmation était une déclaration d’intention. Perisic et Thiago pour les blessés Coman et Pavard. Avec le onze de gala, le rouge a teint le «bleu» dans une première demi-heure de grand niveau. Ceux de Flick sont sortis comme des motos, sans donner un seul mètre et mettre la ligne défensive au centre du terrain.

Une demi-heure de siège authentique, de haute pression et de football total en attaque. Une demi-heure pour condamner davantage la cravate. Difficile d’arrêter une équipe qui joue si bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Et encore plus si Lewandowski marque un penalty qu’il s’oblige à dépasser le Bayern avant le quart d’heure. Les Bavarois ont profité au début contre un Chelsea qui a dû s’en débarrasser. Un fait: le premier tir à Neuer était dans la 25 ‘. Juste après Hudson-Odoi marquerait, mais VAR l’a annulé. Un peu qui aurait été peu utile car le match était déjà 2-0.

Lewandowski avait profité d’une bévue de Kovacic pour aider Perisic. Il y avait des chances pour plus de buts, comme une volée de Gnabry ou un tir de Müller à l’avant. Tout cela avant une demi-heure, lorsque le match est devenu un finaliste qui aurait pu être fatal pour les «blues».

Pourtant, les troupes de Lampard ont résisté à la chevauchée de Davies, au martèlement de Gnabry et aux menaces de Lewandowski … Et Abraham a trouvé sa fortune. Erreur de Neuer dans le blocage et l’anglais qui n’a pas échoué. Le but ne changerait rien.

A la reprise, le Bayern est revenu pour écraser. Chelsea ne s’est pas présenté. Les Bavarois ont dominé et dominé. Au trantran. Tout le trantran que Davies peut jouer, qui a révolutionné le jeu à chaque fois qu’il la touchait et a pu aider Müller à une occasion retentissante. Ceux de Flick ont ​​regardé Caballero, qui devait voir comment le Bayern avait fini par se débattre. Tolisso a profité du centre de Lewandowski pour porter le score à 3-1 et l’attaquant polonais lui-même a fermé le compte. Barcelone attend déjà.