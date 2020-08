Manchester City s’est effondré jusqu’à une défaite 3-1 contre Lyon en Ligue des champions (Photo: .)

Rio Ferdinand pense que Pep Guardiola doit accepter la majorité du blâme pour la défaite choc de Manchester City en Ligue des champions contre Lyon.

David Silva, Riyad Mahrez et Bernardo Silva ont été laissés sur le banc, tandis que l’ancien tacticien de Barcelone est passé à une formation 3-5-2 inconnue.

City manquait de sa fluidité habituelle, ne créait guère une opportunité en première mi-temps et prenait du retard après qu’une erreur défensive a permis à Maxwel Cornet d’ouvrir le score à la 24e minute.

L’introduction tardive de Mahrez a donné vie à City et ils ont dûment égalisé dans les 13 minutes suivant l’introduction de l’international algérien par Kevin de Bruyne.

Raheem Sterling a ensuite gaspillé une occasion en or de remporter le match nul, ratant un but ouvert de six mètres, avant qu’une plus grande incertitude défensive ne permette à Moussa Dembele de frapper deux fois dans les phases finales.

« Je suis vraiment abasourdi, nous avons parlé du match à l’avance, City étant un favori écrasant compte tenu du niveau de joueur qu’ils ont dans leur équipe, mais ils n’ont jamais joué aujourd’hui », a déclaré l’ancienne star de Manchester United à BT Sport.

«Nous en avons parlé à la mi-temps, Pep Guardiola bricolant sa formation bricolant avec les joueurs.

Je pense que ses joueurs les plus créatifs étaient en dehors du terrain et nous avons vu quand Mahrez est arrivé, ils avaient l’air d’une bien meilleure équipe, un joueur créatif sur probablement les trois ou quatre que vous voyiez normalement dans et autour du onze de départ.

Mais écoutez, Raheem Sterling et Ederson vont faire la une des journaux pour les erreurs qu’ils ont commises et Jésus aussi quand ils étaient en tête à 1-1. Il n’y a pas eu grand-chose pour eux aujourd’hui, mais ils doivent se regarder.

Je pense qu’il devra se regarder en fonction de sa sélection d’équipe et de la façon dont il change sa formation.

«Même Cancelo jouant l’arrière gauche, combien de fois le ballon est-il sorti là-bas peut-il réduire son pied droit? Être derrière les équipes, c’est le but de Pep.

« Mais vous avez besoin de joueurs créatifs pour attirer les gens, créer un espace pour que les coureurs puissent ensuite entrer et ils ne l’ont pas fait assez dans ce jeu. »

