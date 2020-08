Rio Ferdinand a exhorté Chelsea à donner la priorité à deux transferts (Photos: . / BT Sport)

Rio Ferdinand a exhorté Frank Lampard à donner la priorité à deux transferts cet été et a déclaré que Chelsea devait signer un nouvel arrière central et un nouveau gardien de but pour remporter de «gros trophées» la saison prochaine.

Chelsea a été battu 4-1 par le Bayern Munich samedi soir alors que sa course en Ligue des champions se terminait humblement en Allemagne.

Bien qu’ils aient terminé quatrième de la Premier League, la fin de saison a été quelque peu décevante pour les Bleus, qui ont également perdu contre Arsenal en finale de la FA Cup.

Lampard a déjà accueilli l’attaquant allemand Timo Werner et l’ailier marocain Hakim Ziyech à Stamford Bridge cet été et Ferdinand pense que les deux joueurs excelleront dans l’ouest de Londres.

Cependant, l’ancien défenseur de Manchester United et de l’Angleterre a déclaré que Lampard devait désormais porter son attention sur les renforts défensifs et signer un défenseur de haut niveau et un gardien de but pour Chelsea.

Les Blues ont eu des difficultés défensives cette saison, avec Kepa Arrizabalaga – le gardien de but le plus cher du monde – flatteur pour tromper et probablement prêt à quitter le club.

Ferdinand a déclaré à BT Sport: «Je pense que Frank a fait son travail tôt, c’est une bonne affaire [signing Werner and Ziyech].

Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à un site Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo

«Les joueurs qu’il a amenés sont des joueurs capables de jouer et de connaître le niveau de football de la Ligue des champions. Je pense qu’il s’agit d’une mise à niveau de certains des joueurs qu’il possède.

«Ajoute définitivement de la concurrence, mais je pense que maintenant il doit regarder à l’autre bout du terrain parce que c’est un domaine où, quand on veut gagner des choses, de gros trophées, ce que Frank voudra faire.

« Ce sont les exigences de ce club, les fondations dans la zone de la moitié centrale, le gardien de but doit être fort. »

Plus: Football



La légende des Red Devils a ajouté: «Nous avons regardé Ziyech la saison dernière pour l’Ajax, il était magnifique.

«Il me rappelle un peu [Manchester City star] Riyad Mahrez, mais il passe un peu plus le ballon. C’est quelqu’un qui essaie toujours de trouver un moyen de déverrouiller les défenses avec sa livraison, beaucoup de ruse.

Et Timo Werner, son mouvement et sa finition sont phénoménaux, nous avons vu à quoi il ressemblait contre les Spurs. Ce sont donc deux joueurs talentueux qui les améliorent définitivement. »

Lampard a été interrogé sur la stratégie de transfert de Chelsea après leur sortie de la Ligue des champions et a déclaré: « Nous allons regarder cela, car c’est notre travail, nous sommes déjà très unis sur cela.

Hakim Ziyech est arrivé à Chelsea plus tôt dans le mois (Photo: .)

«Après l’interdiction de transfert (l’été dernier), vous avez le sentiment que nous avons manqué ce que d’autres clubs ont dépensé et amélioré, et le recrutement est une grande partie de ce jeu.

«Des nuits comme celle-ci dans un sens footballistique, me montrent beaucoup, me disent beaucoup.

« C’est donc une conversation maintenant, la saison est finie, c’est un retournement très rapide, le moment est donc venu de voir où nous pouvons nous améliorer, dans quels domaines nous pouvons nous améliorer. »

Plus: Football



Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

PLUS: Pedro envoie un message d’adieu élégant aux fans de Chelsea après avoir quitté le club

PLUS: Chelsea a reçu un coup de pouce dans la poursuite de Declan Rice alors que West Ham nomme son prix

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } /** * Only load fb sdk if we have GDPR consent or CMP is not required */ (window.requireConsent || Promise.resolve()).then(function(hasConsent) { if (hasConsent) { if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } } }); })();