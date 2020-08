Mario Pasalic a passé six ans à Chelsea mais n’a pas fait une seule apparition (Photo: .)

L’ancien capitaine de Manchester United, Rio Ferdinand, a qualifié la décision de Chelsea de vendre Mario Pasalic de «folle» lors du match de quart de finale de la Ligue des champions de l’Atalanta contre le Paris Saint-Germain.

Le joueur de 25 ans a passé six ans à Chelsea sans faire une seule apparition pour le club.

Il a effectué un transfert de 13 millions de livres sterling au club de Serie A plus tôt cette année après avoir passé des périodes de prêt à Monaco, à l’AC Milan, au Spartak Moscou et à Elche.

Le milieu de terrain a montré sa meilleure forme en prêt à Atlanta et les Italiens ont décidé de le signer après avoir marqué 15 buts en 75 apparitions pour le club.

Chelsea soutiendra que les 13 millions de livres qu’ils ont reçus aideront à compenser les gros achats pour Hakim Ziyech et Timo Werner, mais Ferdinand dit qu’il est « fou » que le milieu de terrain ait été vendu, d’autant plus qu’il n’a jamais eu la chance d’impressionner dans l’ouest de Londres.

Pasalic a marqué un but magnifique mais ce n’était pas le cas (Photo: .)

« C’est fou, c’est fou! », A déclaré Ferdinand à BT Sport.

«Il a été un joueur de Chelsea pendant six ans! Ils viennent de le vendre pour 12 millions de livres sterling ».

Pasalic a marqué à la 27e minute contre le PSG et il semblait que son but serait suffisant pour envoyer les Italiens jusqu’aux quatre derniers de la Ligue des champions.

Cependant, les géants de la Ligue 1 ont égalisé dans le temps additionnel grâce à Marquinhos et ils en ont attrapé un autre quelques instants plus tard via Chupo-Moting pour briser le cœur des Italiens.

Les Français affronteront soit le RB Leipzig soit l’Atletico Madrid en demi-finale.

