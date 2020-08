« Donner un favori clair face à un Barcelone plein de confiance qui, en plus, a le meilleur du monde, qui est Leo Messi, cela me semble un peu risqué ». Rivaldo, ancien joueur de l’équipe du Barça et actuel ambassadeur de « Betfair », a répondu avec force à Lotar Matthäus qui, rappelons-le, a déclaré que le Bayern était le favori pour se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions car, en plus d’être supérieur, il avait le meilleur joueur du monde, Robert Lewandowski.

13/08/2020

À 19:29

CEST

Rivaldo, cependant, admet que « le Bayern est légèrement supérieur », mais n’est pas d’accord avec l’Allemand. « Si l’égalité était un match à deux, Barcelone aurait moins de chances. Un seul match, c’est une magnifique opportunité pour le Barça « , a-t-il souligné. L’essentiel sera d’être » concentré pendant 90 minutes et de profiter d’un oubli du Bayern. Vous aurez toutes les options pour vous qualifier », ajoute-t-il.

Le Brésilien, cependant, ne pense pas que l’intention de Matthäus était de provoquer Leo. « Il faut comprendre ses paroles. Il vient d’un fan du Bayern et, surtout, il est un fan inconditionnel de Lewandowski; Je ne pense pas que ça allait provoquer Messi « , admet. Rivaldo apprécie la saison et la capacité de l’attaquant polonais. « Lewandowski est extraordinaire et est en mesure de contester le prix de la FIFA, mais il devra d’abord renverser celui qui est actuellement le meilleur, qui est Messi. Quiconque se rendra en demi-finale de la Ligue des champions aura de bonnes chances de remporter le prix pour meilleur joueur du monde », prévient-il.

A propos du match de demain, Rivaldo le pense Dembélé « Il est récupéré, il peut être décisif à cause de sa vitesse, de son talent … S’il est prêt, Setién devrait l’utiliser. » Un autre nom qu’il a analysé est Arthur. Les problèmes avec le Brésilien « sont une mauvaise publicité pour le club. Beaucoup de choses restent à savoir sur ce qui s’est passé, mais sans aucun doute le problème nuit à l’image des deux parties ».

Enfin, Rivaldo parle de l’élimination de City de la Ligue des champions, plus précisément du remplacement de Vinicius. « Je suis convaincu que jouer aurait été un casse-tête pour Guardiola. Zidane et le gamin savent ce qui s’est passé, mais de l’extérieur, c’est une situation étrange », dit-il.