Revenons en arrière. Nous sommes dans un 6 mars 2001. Le Bayern venait de s’incliner 3-0 face à Lyon lors de la deuxième phase de groupes de la Ligue des champions désormais disparue. Quelques semaines plus tôt, l’équipe bavaroise avait cédé la direction de la Bundesliga à Schalke et cette défaite avait laissé le projet de Hitzfeld mortellement blessé. Ensuite, Beckenbauer est apparu et a prononcé un discours de colère qui est entré dans l’histoire: «Ce que j’ai vu ce soir n’a rien à voir avec le football, ce doit être un autre sport. Si nous continuons à jouer comme ça, les titres disparaîtront et la meilleure chose pour nous tous serait de changer de métier & rdquor ;.

Ces propos du mythe allemand, président de l’époque, ont mis en colère l’équipe, qui a frappé la table pour finir par remporter la Ligue des champions et la Bundesliga. Aujourd’hui, la ligue est déjà dans le sac et seule la Ligue des champions manque pour réaliser un triplé historique. Aujourd’hui, Beckenbauer peut être un peu plus calme.

Il sait que son Bayern fait bien les choses, il ne s’agit pas de «l’ancienne équipe»; d’antan et ça vient … Comment ça vient. La Bavière n’a pas encore oublié vendredi soir. Quelques salles dont on se souviendra pourquoi et comment, pour avoir forcé la défaite la plus dure de l’histoire de Barcelone en Europe et pour avoir annoncé au Vieux Continent que ce redoutable Bayern d’antan est de retour. Il n’y a personne de plus en forme que la boîte Flick à ce jour.

Ils l’ont montré contre les Catalans. Dans un match où les Bavarois ont même concédé plus que d’habitude, surtout dans le premier quart d’heure, le coup était tellement bête que tout était une anecdote. Ils savent que cela doit être leur Ligue des champions, surtout maintenant que les «plus grands» sont sortis.

Mais pour un parti, les Bavarois ne pensent pas parler de favoritisme. Ne portant pas 39 buts en faveur et seulement 8 contre en Ligue des champions. N’ayant même pas gagné les 9 matchs joués. Pas même de marquer 19 victoires consécutives dans toutes les compétitions. Même pas ceux de Flick vont se détendre. Neuer a déjà dit: «Les erreurs sont pénalisées et nous pouvons sortir rapidement. Même ainsi, nous sommes très confiants dans nos possibilités & rdquor;.

Avec les onze de gala

Que Flick le veuille ou non, le Bayern a l’obligation d’être en finale. Le «gène compétitif & rdquor; Neuer doit être plus présent que jamais pour que les Bavarois, après sept ans, soient à nouveau plantés en finale de Ligue des champions. Pour le duel contre Lyon, Flick a tous ses joueurs à disposition, il va donc pouvoir obtenir ses onze de gala, à l’exception de Benjamin Pavard.

Le Français s’est exercé avec le reste de ses coéquipiers lors des deux dernières séances mais n’arrivera pas à être partant. Le technicien, dans le précédent, a seulement donné la possibilité d’être sur le banc: «Il a travaillé dur. Nous sommes heureux que vous soyez ici. Nous allons attendre. Ce n’est pas une alternative pour être un starter, mais c’est entrer l’appel pour le parti.

Sans Pavard, Flick pariera sur le même onze qui a balayé le Barça, avec Kimmich comme ailier, Thiago comme pivot avec Goretzka et Perisic devant Davies. Un onze qui devrait passer au-dessus de Lyon en raison des noms, des sentiments et de la forme physique. Mais que personne ne considère le tableau de Rudi Garcia, le grand couvert, comme mort.

Les bookmakers l’ont condamné contre la Juventus et City et Lyon est sorti vivant à la pelle. Devant les «citoyens», en effet, ils ont montré toutes leurs armes: des lignes de défense très étroites, un média classe et assidu et un grand déploiement offensif pour lancer Depay et Dembélé. Avec une équipe jeune mais talentueuse à partir du milieu de terrain, La boîte de Rudi Garcia peut blesser le Bayern avec des contre. Les équipes qui ont le plus demandé aux Bavarois ont été celles qui ont su exploiter cette facette.

Possibilités contre

Les Bavarois avancent la ligne vers le centre du terrain et cet espace pourrait être utilisé et de quelle manière Depay s’introduit dans l’espace. C’est ainsi qu’ils ont tué la ville de Guardiola et espèrent répéter la recette. Peu de changements soulèveront Rudi Garcia par rapport aux onze qui ont agressé l’Etihad. Peut-être seulement celui de Dembélé, auteur d’un doublé en quarts, d’Ekambi. Le reste de l’équipe sera le même, avec ce 3-5-2 qui assure un meilleur conditionnement défensif pour l’équipe de France.

Les couloirs doivent être très prudents, surtout Cornet car il est plus offensif, avec ce deux contre un dans des groupes que Flick’s avec Perisic-Davies et Kimmich-Gnabry posera sûrement. Une bonne partie des options de Lyon dans le duel viendra de couvrir les voies.

Au milieu, ils auront plus de troupes pour affronter Lewandowski et les arrivées de Müller et Goretzka. Un vrai jeu arrive. Le Bayern aurait dû passer, mais la Juve et la City devraient l’être aussi, alors asseyez-vous et profitez-en. Vaut la peine. Ce sont les champions.

Onze possibles:

Lyon: Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Guimarães, Aouar, Cornet; Depay et Dembélé.

Bayern: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago, Goretzka; Gnabry, Müller, Perisic; Lewandowski.