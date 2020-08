La légende néerlandaise a senti que le flashpoint avait mis le Bayern Munich en marche (Photo: .)

Ruud Gullit pense que le départ de Serge Gnabry contre la star du PSG Neymar a été le moment décisif de la finale de la Ligue des champions de dimanche et a donné vie au Bayern Munich.

Les géants allemands sont devenus champions d’Europe pour la sixième fois grâce à un but solitaire de Kingsley Coman à Lisbonne, bien que le match n’ait eu que peu d’occasions malgré les records de buts prolifiques des deux équipes.

Juste avant la tête de Coman, Gnabry a déclenché une sorte de mêlée lorsqu’il a fait trébucher Neymar, l’ancien joueur d’Arsenal ayant reçu un carton jaune pour son action.

Neymar a été laissé au sol alors que Leandro Paredes affrontait Gnabry (Photo: .)

Loin de critiquer le tir bon marché, Gullit, double vainqueur de la Coupe d’Europe, a estimé que cela avait donné le tempo à la solide performance du Bayern en deuxième période et a félicité Gnabry pour sa contribution.

«Le moment clé du match a été que Gnabry a donné un petit coup de pied à Neymar. C’était le moment clé », a déclaré Gullit à beIN SPORTS.

«C’était le moment du genre: » Hé, maintenant on va y aller « . Et j’ai adoré quand il a fait ça, parce que c’est ce dont vous avez besoin.

«Il faut un peu d’agressivité, un peu d’intimidation. Et il l’a montré dans cette action. Et tout à coup, quelque chose s’est passé dans cette équipe et ils ont marqué un but. »

S’adressant à BT Sport après le match, Gnabry lui-même a déclaré: «Gagner le trophée aujourd’hui est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Nous avons travaillé incroyablement dur et nous sommes finalement devenus la meilleure équipe d’Europe.

Gnabry n’a pas pu obtenir de match pour West Brom mais est maintenant vainqueur de la Ligue des champions (.)

«C’est la finale, Paris est sorti en voulant gagner et nous aussi. Personne n’abandonnera facilement mais nous avons réussi.

Tant qu’il était 0-0, ce sera toujours ouvert pour nous. Bien sûr, ils allaient avoir des chances. Nous avons eu de la chance qu’ils n’aient pas marqué et nous avons eu de la chance de marquer. »

