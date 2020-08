En Espagne, ils assurent que Luis Suarez C’est l’un des premiers mentionnés après le fiasco saisonnier de la Barcelone, sans titre et humilié dans le Ligue des champions.

L’Uruguayen a déjà répondu et a demandé au club, publiquement, de lui parler de front. Parce que s’ils ne le veulent pas, « laissez-les me le dire directement, sans fuite ».

Suarez, 33 ans, a déclaré: «Ils parlent de noms que le président a dit [Josep Maria Bartomeu], des changements qui peuvent survenir, mais personne ne m’a dit vouloir se passer de moi. Si c’est le souhait de Barcelone, ce serait bien si le manager me parlait directement … Je suis de ceux qui veulent que je sorte.

L’attaquant a clôturé la saison avec 21 buts en 36 matchs disputés cette saison, tout indique que l’Uruguayen vit ses dernières minutes en Catalogne, malgré le fait que personne ne lui ait dit le contraire.

« Je veux aussi le meilleur pour le club et mon idée est de continuer, mais si le club décide que je suis remplaçable, je n’ai aucun problème à parler à ceux qui décident », a-t-il expliqué à El País, en plus de révéler qu’il ne l’a pas encore fait. eu des contacts avec Ronald Koeman, nouvel entraîneur des Blaugrana.

Suárez a comparé la situation avec le Real Madrid l’année dernière, lorsque le club blanc est parti en vain, ils ont renvoyé deux stratèges et que la presse a déclaré que plusieurs joueurs avaient déjà terminé.

Avec 198 buts en six ans, Luis est le troisième meilleur buteur de l’histoire du Barça, derrière Lionel Messi (634) et César Rodríguez (232). Il ressent tellement les couleurs qu’il accepterait même un poste sur le banc.

«Puissiez-vous toujours compter sur moi, je veux continuer à contribuer tout ce que je peux. J’accepterais un poste de remplaçant comme je l’ai accepté tout au long de ma carrière. [La competencia] est bon. Si le coach considère que je dois partir du banc, je n’ai aucun problème à aider l’équipe avec le rôle qu’elle me donne ».

Suárez a reconnu que la victoire (2-8) aux mains du Bayern Munich était intolérable pour les supporters de Blaugrana.

«On sait déjà que la défaite se déclenche contre tout et tout le monde. Je pense honnêtement que la cohérence, la patience et surtout la mémoire font défaut. Lorsque les connaissances et les arguments manquent pour expliquer les choses en profondeur, une raison simple et simple est généralement retenue. Je peux encore beaucoup contribuer à Barcelone. «

LIRE PLUS: Alexis Vega télécharge une vidéo en fête avec Uriel Antuna