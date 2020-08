6 h 10 HE

L’attaquant de Barcelone, Luis Suarez, a déclaré qu’il souhaitait désespérément rester au club et qu’il serait même prêt à accepter un rôle de remplaçant.

Le président du Barça, Josep Maria Bartomeu, a déclaré cette semaine que l’équipe subirait une pléthore de changements cet été, ce qui signifierait dire au revoir à certaines « légendes du club ».

Bartomeu a nommé plusieurs joueurs qui ne seraient pas autorisés à partir à la suite de la défaite 8-2 en quart de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, y compris le frustré Lionel Messi, mais n’a pas mentionné Suarez, qui a un contrat jusqu’en 2021.

Suarez, 33 ans, a appelé le club à lui dire directement s’il voulait le sortir et a déclaré que jusqu’à ce que ce soit le cas, il se battra pour son avenir au Camp Nou.

« On parle des noms mentionnés par le président et des changements qui pourraient survenir, mais personne au club ne m’a dit qu’il voulait se débarrasser de moi », a déclaré l’international uruguayen à El Pais.

« Si c’est ce que veut le club, ce serait bien que les décideurs me le communiquent. C’est mieux ainsi que de divulguer des noms. Je veux le meilleur pour l’équipe et mon intention est de rester.

«Tout au long de ma carrière, j’ai accepté d’être sur le banc. Je pense toujours que j’ai beaucoup à donner mais je n’aurais aucun problème si c’était le cas ici la saison prochaine.

« La concurrence pour les places est saine et si le nouvel entraîneur [Ronald Koeman] pense que je devrais être un remplaçant, alors je n’aurais aucun problème avec ça. «

Suarez, qui est à Barcelone depuis six ans et est récemment devenu le troisième meilleur buteur du club de tous les temps avec 198 buts, avait également un message pour ceux qui ont suggéré que son temps au plus haut niveau était en hausse.

« Je n’aime pas comparer mais je me souviens quand l’Ajax a éliminé le Real Madrid de la Ligue des champions et ils ont dit [Toni] Kroos était fini, [Sergio] Ramos était un désastre et ils voulaient prendre leur retraite [Luka] Modric », a-t-il ajouté.

« Puis, cette saison, tout s’est mieux passé et ils sont tous à nouveau brillants et font partie d’une équipe légendaire. Bien sûr, ils étaient et sont toujours une bonne équipe, mais tout le monde prend des coups quand on perd. »

L’interview de Bartomeu la semaine dernière a déduit qu’un certain nombre de joueurs plus âgés du club, dont Suarez, Jordi Alba, Sergio Busquets, Ivan Rakitic et Sergio Busquets figuraient sur la liste des transferts.

Cependant, Koeman a déclaré lors de sa présentation que l’âge ne serait pas un facteur dans ses décisions lorsqu’il s’agit de faire des changements pendant la fenêtre de transfert.

Pendant ce temps, le Barça continue d’essayer de convaincre Messi de rester au club. Le capitaine argentin est devenu mécontent des événements sur et hors du terrain ces dernières saisons et a été renversé par la défaite humiliante contre le Bayern.

Il a rencontré Koeman cette semaine et lui a fait part de ses doutes, mais le club continue de souligner le fait qu’il lui reste encore un an pour exécuter son contrat et une clause de rachat de 700 millions d’euros.

Certains membres du conseil d’administration, cependant, ont déclaré à ESPN que, dans les bonnes circonstances, ils seraient prêts à accepter des offres pour Messi s’il était vraiment catégorique sur son départ.