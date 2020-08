Neymar et Kylian Mbappe seront désespérés de mettre la main sur le trophée (Photo de FRANCK FIFE / . via .)

La légende d’Arsenal, Thierry Henry, a averti Kylian Mbappe et Neymar que «le temps est venu» de la finale de la Ligue des champions du Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich.

Les géants de la Ligue 1 disputeront leur toute première finale de Ligue des champions et les propriétaires qatariens du club rêveront de mettre enfin la main sur le trophée qui a été l’obsession du club au cours de la dernière décennie.

Un club français a remporté la compétition pour la dernière fois en 1992 lorsque Marseille a mis la main sur la Coupe d’Europe, mais le pays n’a pas eu d’autre finaliste depuis Monaco en 2004.

Neymar a été signé pour 199,5 millions de livres sterling en 2017 dans le seul but de mener le club à la gloire de la Ligue des champions et le Brésilien voudra désespérément soulever le trophée pour la deuxième fois.

Henry a remporté la compétition une fois dans sa carrière avec Barcelone en 2009 mais il a goûté à la défaite avec Arsenal en 2006.

Le patron de l’Impact de Montréal a donc connu les deux côtés de la finale et il a exhorté le duo vedette du PSG à saisir cette opportunité ce soir alors qu’il a désespérément besoin du club français pour gagner la compétition.

«Le moment est venu les gars», a déclaré Henry.

«Ramenez-le pour le football français @neymarjr @ k.mbappe».

Le Bayern Munich est favori pour remporter la compétition pour la sixième fois.

Les Allemands ont remporté le trophée pour la dernière fois en 2013, lorsqu’ils ont battu Dortmund 2-1 à Wembley.

Kinglsey Coman devrait avoir un départ surprise devant Ivan Perisic, qui a débuté à chacun des deux derniers tours.

