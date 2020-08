L’équipe PSG de Thomas Tuchel a échoué lors de la finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich (Photo: .)

Thomas Tuchel a admis qu’il était incertain quant à son avenir après la défaite finale du Paris Saint-Germain en Ligue des champions contre le Bayern Munich, le club aurait aligné un mouvement pour Massimiliano Allegri.

Le joueur de 46 ans a mené le PSG en finale pour la première fois de son histoire, mais les champions de Ligue 1 ont manqué à Lisbonne dimanche soir alors que Kingsley Coman du Bayern rentrait chez lui, le seul but du match à la 59e minute.

Le résultat signifie que la longue attente du PSG pour la gloire européenne se poursuit et la position de Tuchel est menacée, malgré le fait que l’équipe française ait remporté quatre trophées au cours de la campagne 2019/20.

L’Allemand admet qu’il n’est pas sûr de son avenir (Photo: .)

«Je suis fier de notre mentalité ces dernières semaines», a déclaré Tuchel, pressé sur son avenir peu après la défaite du PSG à l’Estadio da Luz de Benfica.

« J’ai un contrat, je ne sais rien d’autre. »

Coman a marqué le seul but du match à l’Estadio da Luz de Benfica (Photo: .)

Tuchel a poursuivi: «C’était un combat. Je ne sais pas si on a pu l’observer à la télévision mais on a tout donné sur le terrain ce soir.

«J’avais l’impression que le premier but allait décider du sort du match.

«Je suis fier de la façon dont nous avons joué et de notre mentalité ces dernières semaines.»

Allegri est sans emploi depuis son départ de la Juventus l’été dernier (Photo: .)

Selon Gianluca Di Marzio, le PSG a déjà ouvert des discussions pour licencier Tuchel et remplacer l’Allemand par l’ancien patron de la Juventus Allegri.

Le joueur de 53 ans est sans emploi depuis sa démission à la Juve l’été dernier et est prêt à revenir à la direction après une interruption d’un an du match.

Le propriétaire du PSG, Tamim bin Hamad Al Thani, a clairement indiqué que tout ce qui n’était pas de gagner la Ligue des champions serait considéré comme un échec, ce qui explique en partie pourquoi le club a eu quatre managers au cours des neuf dernières saisons.

En février, Allegri a confirmé qu’il espérait être de nouveau à la direction pour la nouvelle saison.

«En septembre, je dois revenir. C’est si je ne suis pas trop habitué à être en vacances et à ne plus jamais travailler! », A plaisanté l’Italien.

«Il me reste encore trois mois de vacances et c’est bon pour moi.

«Je ne parlerai pas de mon avenir, car il n’ya rien à dire pour le moment, et aussi parce que ce serait irrespectueux envers les autres entraîneurs de le faire.»

