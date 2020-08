Les culés n’ont pas pu retrouver le prestige en Europe depuis 2015, lorsqu’ils étaient couronnés de Luis Enriquet; lors des cinq derniers tournois, ils ont été éliminés en quarts de finale, sauf lors du dernier tournoi où Liverpool les a éliminés en demi-finale en leur donnant un score de 4-0 au stade de Anfield.

Ce qui s’est passé à Lisbonne a été la fin d’une équipe qui a construit une aura et a eu une indulgence très puissante produite par ceux qui ont tant gagné avec un football vertueux, ayant pour star Messi, mais ceux qui ont secoué la crèche étaient Xavi et Iniesta. Aujourd’hui, après cette défaite honteuse et humiliante, un tsunami de questions et de changements radicaux est en train de démarrer un autre cycle.

Barcelone a dépensé environ un milliard d’euros au cours des cinq dernières années, Neymar étant le plus rentable; les autres, à commencer par Coutinho (145), Dembélé (138), etc., n’ont pas performé comme prévu. Les autres joueurs ayant déjà donné leur maximum devront émigrer. Désormais, le président Bartomeu, qui ne savait pas comment arrêter le déclin, vient d’embaucher Koeman, qui vient à la rescousse, malgré le fait que ses dernières équipes n’aient pas bien fait.

Football impressionnant affiché par lui Bayern en demi-finale, changements de rythme et transitions bouleversantes, ses lignes s’embrassent pleinement (moins de 30 mètres), faisant une cale qu’il n’avait pas vue depuis longtemps, intensité et pression irrépressibles, passe entre des lignes indéchiffrables; bref, une machine parfaite, puissante et avec des joueurs sublimes, face à un Barcelone méconnaissable.

Pep a été champion de la Liga, de la Bundesliga et de la première. Après la dernière Ligue des champions qu’il a remportée avec Barcelone (2011), il a été embauché par le Bayern et City presque exclusivement pour les amener au titre européen, ce qui n’a pas été possible, malgré l’équipe la plus chère du monde aujourd’hui. monde, avec une valeur Transfermarkt de 1,07 milliard de livres. Vous aurez sûrement beaucoup à repenser pour obtenir le titre tant attendu; sa capacité et son talent sont à toute épreuve.

Le PSG, réalisant ce qui était attendu, accède à la finale entre les mains d’un Neymar inspiré, qui avec Di María et Mbappé, a réveillé Leipzig et leur jeune merveille Nagelsmann en tant qu’entraîneur, dont nous avions déjà parlé, qui jouait un football. brillant et atteint les demi-finales surprenant tout le monde. Dans ces matchs, les différents joueurs concernés, avec des contrats fantastiques, doivent montrer leur qualité et leur valeur. L’exemple clair est actuellement Neymar, qui est considéré comme déterminé à embrasser l’Orejona.

Le Bayern, avec un football étouffant et balayant, a éliminé Lyon et affrontera le PSG en finale de Ligue des champions dimanche; Ce sont les cinquième et sixième écoles les plus chères du monde, à 90 minutes de crédit de l’investissement et de réalisation du rêve.

Le PSG avec trois extraterrestres devant et l’écrasant Bayern avec 42 buts en 10 matchs. Encore une fois un Champions spectaculaire et sublime

