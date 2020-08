Toni Kroos et ses coéquipiers du Real Madrid ont apprécié la disparition de Barcelone contre le Bayern Munich (Photo: .)

Toni Kroos a révélé que le groupe WhatsApp de l’équipe Real Madird était en pleine effervescence lors de l’anéantissement de Barcelone aux mains du Bayern Munich.

Les géants catalans ont été soumis à une raclée 8-2 par les champions implacables de Bundesliga vendredi dernier lors d’un quart de finale historique de la Ligue des champions à Lisbonne.

Une défaite record a envoyé une onde de choc dans le club et a déjà entraîné le départ de l’entraîneur-chef Quique Setien, ainsi que du directeur sportif Eric Abidal.

Barcelone aurait mis la majorité de son équipe en vente, tandis que des doutes persistent sur l’avenir de Lionel Messi au club, le joueur de 33 ans envisageant sérieusement de quitter, malgré la nomination de la légende du club Ronald Koeman comme Le successeur de Setien.

La campagne européenne du Real Madrid s’est terminée par Manchester City avant le minitournoi de Lisbonne qui se termine ce week-end, mais cela n’a pas empêché Kroos et ses coéquipiers de se délecter de la disparition de leurs grands rivaux.

Barcelone est en crise après sa défaite 8-2 contre le Bayern Munich (Photo: .)

«Vous ne pouviez pas tout montrer (en public)», a déclaré Kroos à propos des messages échangés. «Mais on peut imaginer que nous n’étions pas trop tristes. Il y avait du Schadenfreude. »

Bien qu’il ait remporté le titre de champion après une fin impressionnante de sa campagne nationale, Kroos est toujours contrarié par la nature de sa défaite contre City mais pense que son ancien club, le Bayern, est désormais bien placé pour remporter son premier titre en Ligue des champions depuis 2013.

Plus: Ligue des champions



«Oui absolument», a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé s’il avait complètement digéré la défaite globale 4-2 contre City. «Mais cela ne veut pas dire que cela ne continue pas à m’ennuyer. Le Real Madrid appartient plus loin qu’en huitièmes de finale. C’est aussi ce que je vois.

«Cela ressemble beaucoup au Bayern et ce serait absolument parfait. Les résultats sont suffisants pour faire du Bayern un favori. Je pense que le Bayern va gagner ça. Ce sont les meilleures des équipes restantes. »

