Le défenseur Richie Laryea a marqué le seul but alors que le Toronto FC a remporté une victoire de 1 à 0 sur les Whitecaps de Vancouver en visite vendredi soir pour rester invaincu en saison régulière cette saison.

Toronto a prolongé sa séquence sans défaite de son record de franchise lors des matchs de saison régulière à 17 (8-0-9).

C’était le deuxième match consécutif dans lequel le Toronto FC a blanchi les Whitecaps. Toronto a gagné 3-0 mardi.

L’attaquant Alejandro Pozuelo a enregistré la passe décisive pour porter à sept son nombre de leaders dans cette catégorie.

Quentin Westberg a effectué un arrêt pour son deuxième blanchissage consécutif et troisième de la saison. Le Toronto FC avait un avantage de 14-6 dans les tirs.

Toronto (4-0-3, 15 points) est un point derrière le Columbus Crew, premier de la Conférence Est.

Vancouver (2-5-0, six points) n’a inscrit que deux tirs cadrés – un dans chaque match – dans les défaites consécutives contre Toronto.

Les Whitecaps n’ont eu possession que de 32,8% du match de vendredi. Cela représentait une amélioration par rapport à la défaite de mardi alors qu’ils n’avaient eu le ballon que 24,8% du temps alors qu’ils étaient dépassés 24-4.

Le but de Laryea était son troisième de la saison et il est venu à la 15e minute. Une passe de Pozuelo est passée de la jambe d’un joueur de Vancouver à Laryea et son tir du pied droit a dépassé le gardien de but des Whitecaps Thomas Hasal.

Le seul tir au but des Whitecaps est survenu à la 39e minute lorsque Westberg a effectué un arrêt à bout portant sur le tir du pied droit du défenseur Jake Nerwinski.

Vancouver a reçu un coup franc lorsque Pozuelo a été appelé pour un carton jaune tardif. Le défenseur des Whitecaps, Ali Adnan, a pris le coup de pied à la 87e minute, mais sa chaussure s’est écrasée sur le milieu de terrain Michael Bradley dans le cadre du mur de Toronto pour nier l’occasion.

Pozeulo a eu la chance de porter le score à 2-0 à deux minutes de la fin quand il a fait irruption seul au but. Alors qu’il s’approchait de Hasal, il a essayé de relever le tir mais le gardien de but a bondi et l’a écrasé avec sa main droite.

Hasal a effectué sept arrêts pour Vancouver.