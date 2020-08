Bayern Munich et Paris Saint Germain ils s’affrontent en finale de la Ligue des champions. Ici, nous vous donnons tout ce que vous devez savoir avant le duel pour le « Orejona ».

Ils termineront neuf duels dans le UEFA Ligue des Champions. Ils ne sont jamais à égalité: 5 victoires pour le PSG (12GF) et 3 pour le Bayern (11GF). Ce sera la première fois qu’ils se rencontreront dans une phase à élimination directe.

Ils ont été mesurés dans le Groupe B de la saison 1994/95 (PSG 2-0 BAY; BAY 0-1 PSG), Groupe E de l’édition 1997/98 (BAY 5-1 PSG; PSG 3-1 BAY), Groupe F du 2000/01 (PSG 1-0 BAY; BAY 2-0 PSG) et du Groupe B en 2017/18 (PSG 3-0 BAY; BAY 3-1 PSG). Neymar a contribué un but et fourni une passe décisive dans le dernier passage.

Le PSG sera dans sa première finale de UEFA Ligue des Champions. Les Français ont les titres qu’ils ont remportés lors de la Coupe des vainqueurs de coupe 1995/96 et de la Coupe Intertoto de l’UEFA 2001. De plus, PSG Il a été finaliste de la Super Coupe d’Europe de 1996 et de la Recopa en 1996/97.

Le BayernEñ Munich participera à sa 11e finale de l’histoire de la compétition. Il a été le vainqueur des épreuves 1973/74, 1974/75, 1975/76 (sous le nom de « European Champions Cup »), 2000/01 et 2012/13 (au format UCL). De plus, les Allemands étaient finalistes aux éditions 1981/82, 1986/87, 1998/99, 2009/10 et 2011/12.

Les clubs de France ont 1 titre dans cette compétition: Olympique de Marseille (1992/93). Par ailleurs, les Gaulois inscrivent 5 finalistes: Stade de Reims (1955/56 et 1958/59), Saint-Etienne (1975/76), @OM_Espanol (1990/91) et AS Monaco (2003/04).

Les équipes allemandes ont remporté 7 titres dans la compétition: Bayern Munich (1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01 et 2012/13), Hambourg SV (1982/83) et Borussia Dortmund (1996/97) . De plus, ils ont 7 sous-titres: Bayern Munich (1981/82, 1986/87, 1998/99, 2009/10 et 2011/12), Hambourg SV (1979/80), Borussia Dortmund (2012/13), Eintracht Francfort ( 1959/60), Borussia Monchengladbach (1976/77) et Bayer Leverkusen (2001/02).

Ce sera le deuxième duel d’une finale de Ligue des champions entre une équipe française et allemande. Le seul croisement de l’histoire à être enregistré a été la victoire 1-0 du Bayern Munich sur @ASSEofficiel (Franz Roth), en Coupe des champions d’Europe 1975/76.

Record du PSG à l’UCL 2019/20: 10 PJ / 8PG-1PE-1PP (25GF-5GC) / 83,3% de performance. L’équipe de l’entraîneur allemand Thomas Tuchel est la deuxième équipe avec le plus de points dans cette compétition (25 Pts.).

Record du Bayern Munich UCL 2019/20: 10 PJ / 10PG-0PE-0PP (42GF-8GC) / 100% d’efficacité. Le onze de Hans Fick pourrait devenir le premier champion du score parfait de l’histoire de la compétition continentale.

Le PSG intègre le podium des buteurs (25), des assistants (22) et présente la clôture la moins battue du concours (5GC). De leur côté, les Parisiens arrivent en tête du tableau d’efficacité au tir (21%).

Le Bayern Munich est le meilleur buteur (42) et passe (32) cette saison. Les Bavarois sont également en tête du classement des tirs (225) et de la précision au passage (92,4%).

Le PSG (5182) et le Bayern (5673) sont les équipes avec les passes les plus correctes en Ligue des champions 2019/20 et les meilleurs passeurs dans les instances finales (2058 et 2415 respectivement).

Mbappe est le joueur avec la plus forte participation au but du PSG (5 buts et 5 passes). 100% de ses annotations étaient dans les deuxièmes moitiés. Le jeune attaquant a contribué un but et une passe lors des deux dernières apparitions contre les Allemands dans le groupe B de l’UCL 2017/18.

Robert Lewandowski est le meilleur buteur de cette compétition (15 buts en 9 matchs joués, avec un but moyen de 1,66 par match). L’attaquant polonais, meilleur joueur dans le domaine des tirs (48), a ouvert le score lors de la dernière victoire contre les Français de l’histoire de la Ligue des champions.

Gnabry, la figure contre Lyon en demi-finale, inscrit 9 buts en 9 matches en 2019/20.

L’Argentin Ángel Di María est la meilleure passe (6) de la Ligue des champions 2019/20.

Marquinhos est le seul footballeur du PSG à avoir disputé les 10 matchs de l’UCL 2019/20. Le Brésilien est le joueur avec les passes les plus correctes (707) et emporte.

