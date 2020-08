La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts incertain – et vous pouvez savoir quand les fenêtres s’ouvrent ici – mais voici les rumeurs qui circulent dans les grandes ligues européennes et au-delà.

Les favoris de Man City signent Messi

Deux des plus grands perdants de la Ligue des champions cette semaine pourraient se réconforter, Manchester City étant prêt à offrir Lionel Messi un moyen de sortir de Barcelone s’il veut quitter l’Espagne.

La star argentine serait exaspérée par les Catalans après un autre échec de la Ligue des champions – cette fois un 8-2 humiliant aux mains du Bayern Munich – et entretient l’idée de quitter le Blaugrana, selon le Mirror.

Man City, qui a subi une humiliation similaire en Ligue des champions samedi, pense que les retrouvailles avec Pep Guardiola pourraient suffire à tenter Messi vers l’Etihad et sont prêts à payer la star argentine « tout ce qu’il faut » pour faire de cette décision une réalité.

Une pierre d’achoppement évidente sera la clause de rachat gigantesque de 635 millions de livres sterling que Barcelone a insérée dans le contrat de 33 ans, ce qui signifie que toute décision devra probablement être initiée par Messi lui-même, au moyen d’une demande de transfert.

Les jours ont été difficiles pour Leo Messi et Man City, mais deux humiliations à l’UCL pourraient rapprocher les deux. .

Le RB Leipzig cible Sorloth

RB Leipzig a ciblé l’international norvégien Alexander Sorloth, qui est actuellement prêté à Trabzonspor par Crystal Palace, selon Sky Sports.

Le joueur de 24 ans n’a terminé qu’une des deux années de son prêt convenu, mais a attiré l’attention de clubs à travers l’Europe, avec ses admirateurs tels que Naples, la Fiorentina et Wolfsburg. Cela vient après qu’il ait marqué 24 buts en Super Lig turque cette saison.

Leipzig, qui se prépare pour une demi-finale de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, est à la recherche d’un nouvel attaquant après que Timo Werner ait terminé son transfert à Chelsea.

Il est suggéré dans le rapport que Trabzonspor pourrait rendre l’accord de prêt actuel permanent pour 5,5 millions de livres sterling, avant de négocier avec la société allemande.

Ramsdale s’approche du retour de Sheffield United

AFC Bournemouth a accepté à contrecœur une offre de 18,5 millions de livres sterling pour Aaron Ramsdale de Sheffield United, affirme le Guardian.

Avec un retour de Dean Henderson de plus en plus improbable, après deux saisons en prêt à Bramall Lane de Manchester United, il semble que Chris Wilder vise un autre jeune bouchon anglais.

Ramsdale, 22 ans, a été signé par les Cherries pour 800000 £ en 2017, et après qu’une offre initiale d’environ 12 millions de £ a été rejetée, la dernière a pu le voir voyager plus au nord.

On pense que Ramsdale a à cœur de retourner dans sa maison précédente, et il n’aura peut-être pas trop longtemps à attendre que cela se concrétise.

La Fiorentina fait un pas pour Martinez

La Fiorentina fait un pas pour signer le Bayern Munich Javi Martinez, rapporte Sky Sports Italia. Cela vient juste une saison après avoir amené Franck Ribéry en Italie des géants bavarois.

La Viola a officiellement interrogé le Bayern sur la disponibilité de l’Espagnol, après qu’il n’a fait que 10 départs dans toutes les compétitions jusqu’à présent ce trimestre.

La décision est censée être prise par Martinez, car il voudra peut-être rester pour le projet passionnant que le Bayern est en train de construire sous Hans-Dieter Flick.

Cependant, cela l’amènerait à accepter une autre saison de temps limité sur le terrain, ce qu’il pourrait ne pas vouloir faire à 31 ans.

Un accord d’échange entre l’AC Milan et le Lokomotiv Moscou

L’AC Milan étudie un accord d’échange avec le Lokomotiv Moscou, qui verrait Aleksei Miranchuk et Diego Laxalt changer de camp, rapporte Calciomercato.

La formation milanaise ne veut pas investir massivement dans le Russe, alors que Lokomotiv a déjà offert 7 M € pour Laxalt, tandis que les Italiens veulent au moins 10 M €.

On prétend qu’aucun des deux clubs n’est pressé de conclure l’accord, bien que cela puisse être bénéfique pour les deux parties.

Cependant, il peut y avoir une certaine urgence imposée à Milan, Atalanta étant également de plus en plus intéressé par un déménagement pour Miranchuk, même s’il a déjà exprimé sa gratitude pour les Rossoneri.

Tap-ins

– Marcelo Bielsa espère amener l’attaquant du FC Bâle Arthur Cabral à Leeds United, selon Globo Esporte. Il est suggéré dans le rapport que les Lilywhites paieront 18 millions d’euros au total, dont 3 millions d’euros seront des add-ons. Une partie de ces frais ira aux clubs brésiliens Palmeiras et Ceara, qui possèdent une partie de ses droits financiers.

– Arrière arrière Wellington Phoenix Liberato Cacace est sur le radar d’une équipe de championnat sans nom, selon Paul Ifill. L’ancienne star de Nix, Millwall et Crystal Palace a déclaré au magasin néo-zélandais Stuff: « J’avais parlé de qui pourrait potentiellement jouer à l’étranger et j’avais en fait mentionné Callum McCowatt et Libby.

« Un scout dans un club de championnat, je ne dirai pas où, et il m’a appelé et m’a dit que j’avais vu votre podcast, nous avons fait nos devoirs et notre gaffer ici aime son apparence. »