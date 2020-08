Lectures rapides

Dans le football moderne, la Ligue des champions a tendance à être partagée entre les clubs les plus grands et les plus riches – mais cela ne signifie pas que les plus grands joueurs mettent toujours la main sur le trophée.

Au fil des ans, certains des plus grands joueurs de l’histoire sont restés terriblement loin de remporter la compétition, tandis que certains ne s’en approchent même pas.

Nous avons rassemblé un brillant XI des meilleurs joueurs pour ne pas remporter la Ligue des champions.

Gianluigi Buffon

Seul gardien de but à avoir remporté le titre de joueur de club de l’année de l’UEFA, Buffon a perdu trois finales avec la Juventus. Il est venu atrocement près en 2003, sauvant deux pénalités lors d’une fusillade contre l’AC Milan à Old Trafford, seulement pour que la Juve rate avec trois de ses propres coups de pied.

C’est l’une des seules motivations restantes pour Buffon de continuer à jouer à l’âge de 42 ans. En effet, en septembre 2019, il a déclaré: «Pour moi, c’est un énorme stimulant et je dois remercier la vie de ne pas m’avoir laissé gagner (la Ligue des champions ) encore, sinon je me demanderais pourquoi je joue encore.

Lilian Thuram

Autre finaliste perdant de 2003, Thuram était l’un des défenseurs les plus réguliers d’Europe au cours d’une carrière avec Monaco, Parme, la Juventus et Barcelone, mais ses plus grands succès sont venus au niveau international avec la France.

Il a peut-être eu la malchance de prendre sa retraite un an avant le triomphe de Barcelone en 2008, mais Thuram avait déjà signé un contrat pour rejoindre le PSG avant d’annuler l’accord et de raccrocher ses chaussures après avoir découvert qu’il avait une malformation cardiaque.

Fabio Cannavaro

L’un des défenseurs les plus remarquables de la longue lignée des demi-centres italiens raffinés, la carrière de Cannavaro en club a été quelque peu nomade à part sept ans à Parme.

Cannavaro faisait partie de l’équipe de l’Inter battue en demi-finale de la Ligue des champions 2003 par de féroces rivaux AC Milan – subissant le sort cruel de perdre aux buts à l’extérieur malgré les deux jambes jouées au San Siro – et ses trois années au Real Madrid ont coïncidé avec leur série de six saisons sans avoir réussi à passer le premier tour à élimination directe.

Laurent Blanc

Il y avait une tentation d’inclure Giorgio Chiellini, mais nous avons chuté pour Blanc juste pour éviter un arrière quatre de la Juventus.

Au niveau international, Blanc a remporté la Coupe du Monde et les Championnats d’Europe avec la France, mais il n’a pas pu mettre la main sur le plus gros trophée national, bien qu’il ait joué pour l’Inter, Barcelone et Manchester United.

Atteindre les demi-finales avec United en 2002 était aussi loin que Blanc ait jamais atteint dans la compétition, mais il faisait partie de l’équipe de Fergie battue par Bayer Leverkusen aux buts à l’extérieur, le défenseur étant en partie responsable d’un match aller tremblant à Old. Trafford.

Gianluca Zambrotta

La carrière de Zambrotta a reflété celle de l’arrière latéral opposé Thuram alors qu’il faisait partie des finalistes de la Juventus en 2003 avant de rejoindre le champion en titre de Barcelone en 2006, où ils ont atteint les demi-finales pour être battus par un Manchester United inspiré de Paul Scholes.

Michael Ballack

Le cœur brisé était un sentiment familier pour Ballack, car le milieu de terrain a notamment terminé deuxième de la Bundesliga, de la Coupe d’Allemagne, de la Ligue des champions et de la Coupe du monde avec le Bayer Leverkusen – ou Bayer Neverkusen comme ils sont devenus connus – et l’Allemagne.

Un transfert au Bayern Munich a permis à Ballack de mettre la main sur trois doubles de championnat et de coupe, mais Ol ‘Big Ears est resté insaisissable, et il a continué à perdre une autre finale avec Chelsea en 2008.

Lothar Mathaus

Option en défense ou au milieu de terrain, Mathaus s’est rapproché plus que tout autre joueur de cette liste de remporter la Ligue des champions alors que le Bayern Munich était à deux minutes de la gloire contre Manchester United en 1999.

Teddy Sheringham et Ole Gunnar Solskjaer avaient d’autres idées. Football, putain d’enfer.

Pavel Nedved

Si Nedved n’avait pas obtenu de réservation lors du match retour de la victoire de la Juventus en demi-finale contre le Real Madrid en 2003, nous aurions peut-être dû retirer quelques noms de ce XI.

Nedved avait fait l’impensable à la Juventus, remplaçant avec succès Zinedine Zidane, et avait finalement marqué le but qui avait expulsé Zidane et ses collègues champions en titre de la compétition.

Dépourvue de la créativité de Nedved au milieu de terrain, la Juve n’a pas réussi à briser Milan en finale et a été battue aux tirs au but à Old Trafford.

Francesco Totti

Nous avons eu l’embarras du choix dans la ligne d’attaque, car Dennis Bergkamp, ​​Roberto Baggio et Zlatan Ibrahimovic ratent tous une place dans ce XI.

Nous allons cependant opter pour Totti, ainsi que… comme il est Francesco F * ckin ’Totti.

Gabriel Batistuta

Un attaquant qui a semé la peur au cœur des adversaires de la Premier League grâce à ses exploits explosifs de but contre Manchester United et Arsenal dans la compétition, nous optons pour Batistuta avant certains des noms susmentionnés, ne serait-ce que pour rétablir ce partenariat.

Ronaldo

Le fait qu’O Fenomeno n’ait jamais remporté la Coupe d’Europe reste une parodie absolue, mais nous aurons toujours ce triplé à Old Trafford.

