Le PSG a eu du mal à battre l’Atalanta en quart de finale de la Ligue des champions, mais il y est finalement parvenu grâce à Maxim Choupo-Moting, qui est revenu en force au stade Da Luz de Lisbonne.

⚽ La joie des supporters parisiens après la qualification du PSG en demi-finale de Ligue des Champions pour la première fois depuis 1995 pic.twitter.com/xnE2BoahW7 — BFMTV (@BFMTV) August 12, 2020

L’attaquant germano-camerounais a fait le match à rabais 2-1, après l’avance de Mario Pasalic pour les Italiens et le rabais de Marquinhos pour les Parisiens, qui a été décidé à la fin du temps réglementaire.

Le Paris Saint-Germain est devenu le premier demi-finaliste de la Ligue des champions mercredi, en battant l’Atalanta 2-1 au Stade de la Luz à Lisbonne, deux buts inscrits en fin de match scellant le retour.

Le but historique de Choupo-Moting. Le jour des 50 ans du PSG #ATAPSG #UCL pic.twitter.com/DQZBQmQP6G — Yohan Roblin (@yohanroblin) August 12, 2020

Atalanta-PSG ouvre la phase finale des Champions, que Lisbonne accueille après les perturbations causées par la pandémie de coronavirus. Et elle le fait avec une grande discrétion : pas d’affiches dans la ville, pas de messages au-delà de ceux qui rappellent qu’il y a une sécurité sanitaire, ce qui conduit à éviter le public aux jeux.

Une centaine de policiers, une vingtaine de fans prêts à se faire entendre et une vingtaine d’autres curieux. C’est ce qu’attend la zone autour du stade de Lisbonne da Luz, l’un des sites de la Ligue des champions COVID-19 de l’année, qui a débuté ce mercredi de manière totalement atypique.

Le PSG jouera en demi-finale le mardi 18 août contre le vainqueur du match de jeudi entre le RB Leipzig et l’Atlético de Madrid.

🏆 1-1 | 90e+1 ⏱ 💥 L'ÉGALISATION DE MARQUINHOS !!! La passe de Neymar pour le Brésilien. L'énorme ouf de soulagement et une prolongation en vue !#RMCChampions #UCL — RMC Sport (@RMCsport) August 12, 2020

L’équipe de Bergame, sensation européenne de la dernière saison, a pris l’avantage à la 27e minute de la première mi-temps sur un tir du Croate après une série de rebonds qui l’a favorisé et a surpris la puissante équipe parisienne.

L’équipe de Thomas Tuchel, avec un Neymar sur le terrain mais imprécis au moment de définir le score, pressait et mettait son adversaire dans le but, et quand il semblait que la victoire de l’Atalanta était un fait, Marquinhos apparaissait dans la zone pour pousser le ballon après un centre de la fissure brésilienne. Pour aggraver les choses, deux minutes plus tard, déjà dans le temps additionnel de l’arbitre, une passe filtrée de Neymar à Kylian Mbappé, entré dans la dernière demi-heure, a croisé le jeune homme et Chuopo-Moting a marqué le but qui décrétait la victoire.

C’était une finale 2-1 en faveur du PSG, qui est toujours en lice à Lisbonne et qui attend son adversaire en demi-finale, qui sortira du vainqueur du match Atlético Madrid-Leipzig, qui se jouera jeudi à partir de 21h.