Barcelone et le Bayern Munich ont disputé leur rencontre en quarts de finale de la Ligue des champions. Les Allemands ont montré une grande supériorité en première mi-temps et ont marqué quatre buts, même le seul but des Espagnols était un but contre son camp.

Le premier but du match est venu de Müller trois minutes après le début de la première mi-temps. L’attaquant allemand a profité d’une passe de Lewandowski et a mis le Bayern en tête.

Puis vint le tirage au sort de Barcelone. Alaba a tenté de repousser une balle de fuite, mais a fini par l’envoyer au fond de son but à la 7e minute.

Le Bayern a joué à un rythme différent et sa pression a été très efficace pour empêcher toute action offensive de Barcelone, qui a ainsi réussi un tir au poteau.

Mais à 22 ans, les joueurs culés ne tiennent plus. Perisic a rejoint Gnabry et s’est glissé dans le secteur gauche de l’attaque du Bayern pour terminer avec un tir très fort que Ter Stegen n’a pas pu contenir.

À 28 ans, Gnabry a battu Lenglet en vitesse et a terminé le poteau le plus éloigné de Ter Stegen pour marquer 1-3.

Le 1-4 n’a pas tardé à arriver et à 31 minutes, Müller a terminé dans la petite zone pour célébrer le but qui a réglé le match, du moins en première mi-temps.