L’ancien capitaine de Manchester United Wayne Rooney insiste sur le fait que l’ailier du Paris Saint-Germain, Angel DI Maria, avait tout pour être une « star majeure » à Old Trafford, mais l’Argentin est arrivé au mauvais moment au club.

Le milieu de terrain a rejoint United en 2014 pour un montant record de 59,7 millions de livres sterling et il a pris le relais avec un certain nombre de performances scintillantes.

Cependant, la forme de Di Maria a rapidement souffert sous les contraintes de la direction de Louis van Gaal et quand il n’était pas sur le banc, il était souvent joué hors de sa position sous le Néerlandais.

Tout espoir que United avait de ressusciter le temps de Di Maria au club a effectivement pris fin lorsque la maison de l’Argentin a été cambriolée alors que sa jeune famille était à l’intérieur.

Di Maria a rejoint le Paris Saint-Germain l’été suivant et il participera ce soir à la finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich à Lisbonne.

Rooney était capitaine du club pendant le séjour de DI Maria à Old Trafford et il admet qu’il regrette que le milieu de terrain n’ait pas été en mesure de briller dans le nord-ouest.

«Le vainqueur du match du PSG pourrait bien être Di María. C’est un joueur formidable », a écrit Rooney dans le Sunday Times.

«Quand il est arrivé à United, je me souviens que Louis van Gaal avait dit à l’équipe:« Il est le seul à pouvoir dribbler avec le ballon. »

«Ángel travaille sans relâche sur le terrain et sa prestation, sa vision et sa conscience sont brillantes. Il aurait pu être une star majeure chez United, mais à l’époque, nous traversions un peu une transition et c’était difficile pour lui de s’installer.

«Il avait de jeunes enfants et vivait à quelques maisons en contrebas de moi et quelqu’un a essayé de le faire fuir. Je me souviens que cela l’a vraiment secoué, lui et sa famille. A partir de là, tu savais vraiment que ça allait être dur pour lui et qu’il valait probablement mieux pour lui de partir »

Di Maria a rejoint le PSG pour 44 millions de livres sterling, ce qui signifie que United a perdu 15 millions de livres sterling en seulement 12 mois.

Mais toute suggestion selon laquelle l’Argentin a rejoint les géants français pour les avantages financiers a été annulée par ses performances.

Di Maria a marqué 82 fois en 220 matchs pour la Ligue 1.

