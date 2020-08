Willian mettra fin à ses sept ans à Chelsea cet été, a annoncé dimanche le joueur sur les réseaux sociaux.

L’international brésilien était en pourparlers sur un nouveau contrat à Stamford Bridge mais les négociations ont échoué pendant la durée de son accord.

Des sources ont déclaré à ESPN que le joueur de 32 ans avait conclu un accord de trois ans avec Arsenal d’une valeur d’environ 100000 £ par semaine.

«Ce furent sept années merveilleuses», a-t-il écrit sur Twitter. «En août 2013, lorsque j’ai reçu l’offre de Chelsea, j’étais convaincu que c’était là que je devais jouer.

«Aujourd’hui, je suis certain que c’était la meilleure des décisions. Il y a eu tellement de moments heureux, certains tristes, il y avait des trophées et c’était toujours très intense.

«Pourtant, au-delà des trophées, j’ai beaucoup appris sur moi-même. J’ai beaucoup évolué, devenant un meilleur joueur et une meilleure personne. À chaque séance d’entraînement, à chaque match, à chaque minute passée dans le vestiaire, j’étais toujours apprentissage.

«Je suis vraiment reconnaissant aux supporters de Chelsea pour la manière affectueuse avec laquelle ils m’ont accueilli à Stamford Bridge et leur soutien tout au long de mon séjour au club.

« Il y a eu aussi des critiques, ce qui est normal, mais ce qui est important, c’est que tant l’affection que les critiques m’ont poussé à toujours tout donner à chaque séance d’entraînement, à chaque match, pour m’améliorer constamment jusqu’à ma toute dernière minute en maillot de Chelsea!

« Le moment est venu de passer à autre chose. Mes coéquipiers vont certainement me manquer. Tout le personnel du club qui m’a toujours traité comme un fils me manquera et les fans me manqueront. Je pars la tête tenue haut, sûr de savoir que j’ai gagné des choses ici et que j’ai toujours fait de mon mieux avec un maillot de Chelsea!

« Mes remerciements les plus sincères vont à vous tous et que Dieu vous bénisse! »

Willian a remporté deux titres de Premier League, la Ligue Europa, la FA Cup et la Coupe de la Ligue pendant son séjour à Chelsea.