Willian a révélé que les nobles ambitions de Mikel Arteta de remporter la Ligue des champions au cours des trois prochaines années l’ont convaincu de signer pour Arsenal.

L’ailier a fait le passage aux Emirats sur un transfert gratuit après avoir épuisé son contrat à Chelsea.

Willian apporte beaucoup d’expérience au club du nord de Londres, ayant remporté deux titres de Premier League, une FA Cup et la Ligue Europa pendant sept ans à Stamford Bridge.

Le seul trophée qui a échappé au joueur de 32 ans est la Ligue des champions, et Arteta a assuré le Brésilien d’un plan pour remporter la compétition avant l’expiration de son contrat de trois ans avec les Gunners.

« L’une des raisons pour lesquelles je voulais un contrat de trois ans était de faire partie d’un plan, pas seulement d’un joueur de passage », a déclaré l’ailier à SunSport.

«Quand j’ai parlé avec le manager, il m’a dit pourquoi il avait besoin de moi pendant trois ans.

C’est parce qu’il a voulu se qualifier pour la Ligue des champions et la gagner au moment où je suis parti. C’était ce que je voulais entendre.

«J’étais à Chelsea pendant sept ans et j’ai tout gagné sauf la Ligue des champions.

«J’espère que ce mouvement me donnera le trophée que je n’ai pas obtenu ainsi qu’un autre titre en Premier League.»

Willian aura 35 ans à l’expiration de son contrat de trois ans, mais l’ailier a insisté sur le fait que sa condition physique ne serait pas préoccupante.

« Mon âge n’a rien d’important », a ajouté l’international brésilien. «Si vous prenez soin de vous, vivez bien et vous vous entraînez correctement, les joueurs d’aujourd’hui peuvent encore être au plus haut niveau à 35 ans.

«J’ai aussi beaucoup à jouer avec le Brésil et je veux être à la prochaine Coupe du monde.

«Si je réussis bien à Arsenal, cela arrivera.»

