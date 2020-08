Bale ne figurera pas contre City (Photo: .)

Zinedine Zidane a révélé que Gareth Bale ne faisait pas partie de l’équipe de 24 joueurs du Real Madrid pour affronter Manchester City parce qu’il « ne voulait pas jouer ».

Les Blancos affrontent l’équipe de Pep Guardiola lors du match retour de leur match serré des 16 derniers matchs de la Ligue des champions après avoir perdu le match à domicile 2-1.

Bale n’a figuré que deux fois pour Madrid depuis le redémarrage, alors que le Gallois devrait quitter le Bernabeu.

S’exprimant lors de sa conférence de presse d’avant-match avant le match de vendredi soir, Zidane a admis que c’était le choix de l’ailier de ne pas se rendre à Manchester.

«Ce fut une conversation personnelle que j’ai eue avec lui», a déclaré Zidane. «Il a préféré ne pas jouer.

« Le reste reste entre moi et lui, mais il a dit qu’il ne voulait pas jouer. »

Bale n’avait pas l’air trop heureux pendant les célébrations du titre (Photo: .)

Lorsqu’on lui a demandé si Bale restait un joueur de Madrid, le patron français a déclaré: «Je ne sais pas. Maintenant, il est un joueur actuel du Real Madrid. Cela n’a pas changé. Il est notre joueur.

«Je respecte cela et je le respecte, comme tout le monde.

Plus: Manchester United FC



«Il a préféré ne pas jouer. C’est la seule chose que je puisse vous dire. Nous sommes tous ici, en train de préparer le match. La seule chose sur laquelle nous nous concentrons est le jeu. »

La BBC affirme que Bale a choisi de ne pas être inclus dans l’équipe car il savait qu’il n’allait pas monter sur le terrain.

