Chelsea cherchera à intensifier sa poursuite de Kai Havertz dans les prochains jours après que le Bayer Leverkusen ait été éliminé de la Ligue Europa, ont déclaré des sources à ESPN.

L’équipe de Stamford Bridge était prête à négocier à la fin du mois dernier après que leur qualification pour la Ligue des champions de la saison prochaine ait été confirmée le dernier jour de la saison de Premier League, mais Leverkusen a retardé les discussions.

Le club de Bundesliga voulait se prémunir contre toute distraction, mais la défaite 2-1 de lundi contre l’Inter Milan – dans laquelle Havertz a marqué – a mis fin à sa campagne en quart de finale.

Chelsea hésite à atteindre le prix demandé de 90 millions de livres sterling de Leverkusen et est confiante depuis un certain temps qu’elle peut accepter des frais de l’ordre de 70 à 75 millions de livres sterling.

Des sources ont déclaré à ESPN que le conseiller technique et de performance Petr Cech joue un rôle actif dans les discussions avec Havertz désireux de déménager à Stamford Bridge et Leverkusen de plus en plus résigné à perdre le joueur de 21 ans.

Cependant, les clubs restent très éloignés dans leurs évaluations respectives du joueur avant de nouvelles discussions qui devraient avoir lieu prochainement.

L’entraîneur-chef de Chelsea, Frank Lampard, a déjà signé Hakim Ziyech de l’Ajax et Timo Werner du RB Leipzig et considère Havertz comme la dernière pièce d’une attaque remodelée qui mettra également en vedette Christian Pulisic après l’impressionnante première saison de l’international américain en Angleterre.

Chelsea devrait se concentrer sur le remodelage de sa défense, Lampard se concentrant sur la signature d’un arrière gauche. Le défenseur de Leicester City, Ben Chilwell, est leur principale cible, mais le club garde également un œil sur Nicolas Tagliafico de l’Ajax et Sergio Reguilon du Real Madrid.