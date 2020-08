Chelsea est connue pour acheter de nombreux jeunes talents, faire de grands repérages dans le monde entier, mais quand les choses se passent, peu font partie de la première équipe.

Des cas comme Mohamed Salah, Kevin De Bruyne ou la récente signature de City Nathan Ake sont le bel exemple que l’équipe londonienne ne laisse pas le temps au joueur de se développer et de pouvoir profiter de sa meilleure version plus tard, à la fois dans le sport et dans le domaine économique.

Par conséquent, dans Futbolred, nous nous souvenons de ces cas de jeunes talents qui ont été donnés par les «Blues» et des années plus tard, ils ont joué dans des transferts de millionnaires. Alors, combien d’argent Chelsea a-t-elle perdu?

Mohamed Salah: C’est peut-être le cas qui illustre le mieux cette question. Salah est arrivé à Londres en 2014 en provenance du Bâle suisse. Son laissez-passer à l’époque coûtait 16,5 millions d’euros. Les années ont passé et l’Egyptien n’a jamais décollé, c’est pourquoi il a été vendu à Rome pour 15 millions. En territoire italien, il a décollé et a ensuite été signé par Liverpool en échange de 42 millions.

S’ils avaient tenu bon, Chelsea aurait pu lever au moins 27 millions d’euros de plus.

Kevin De Bruyne: Il est arrivé à Londres en 2012, en échange de 8 millions d’euros. Il a été prêté deux fois jusqu’à ce que Wolfsburg l’achète en 2014 pour 22 millions. Là, le milieu de terrain belge l’a cassé et s’est retrouvé avec City apparaissant avec 76 millions sur la table.

S’ils avaient tenu bon, Chelsea aurait pu lever au moins 54 millions d’euros de plus.

Romelu Lukaku: Il a été signé en 2011 pour 15 millions d’euros et après deux prêts, Everton l’a acheté en échange de 35,3 millions d’euros, pas mal. Malgré cela, Lukaku a continué d’afficher un niveau magnifique et a joué dans deux transactions de plusieurs millions de dollars: Manchester United pour 84,7 millions, puis l’Inter pour 74.

S’ils avaient tenu bon, Chelsea aurait pu lever au moins 38,7 millions d’euros de plus.

Nathan Ake: Il a fait ses débuts avec Chelsea en 2012 et après de nombreux transferts, Bournemouth l’a acheté en échange de 22,8 millions d’euros. Là, il a continué à grandir et aujourd’hui, il est devenu un autre millionnaire de Manchester City: 45,3 millions.

S’ils avaient tenu bon, Chelsea aurait pu lever au moins 22,5 millions d’euros de plus.

Risque Thorgan: Il est arrivé au club en 2012, sur les traces de son frère Eden, pour seulement 500 mille euros. Trois ans plus tard, il a été acheté par le Borussia Mönchengladbach pour 8 millions d’euros et plus tard, il est venu à Dortmund pour 25,5 millions d’euros.

S’ils avaient tenu bon, Chelsea aurait pu gagner au moins 25 millions d’euros de plus.



Jeffrey Bruma: Il a fait ses débuts avec Chelsea en 2009 et y est resté quatre ans de plus, lorsque le PSV n’a offert que 3,5 millions d’euros. En Hollande, il a passé trois saisons et Wolfsburg est apparu avec 11,5 millions pour le signer.

S’ils avaient tenu bon, Chelsea aurait pu lever au moins 8 millions d’euros de plus.



David Luiz: Il a été embauché en 2011 pour 25 millions d’euros et plus tard il a été racheté pour 35, pour une dépense totale de 60. En revanche, Chelsea l’a vendu au PSG pour 49,5 millions et plus tard ils l’ont revendu à Arsenal pour 8,7, pour un total. de 58.2.

En ce sens, le Brésilien signifiait une perte de 1,8 million d’euros. Ce n’est pas un nombre élevé, mais le processus de rachat était complètement inutile, c’était une perte fixe en termes de revenus.