Barcelone a quitté Naples samedi pour réserver sa place en quarts de finale de la Ligue des champions avec Lionel Messi affichant à nouveau son génie.

Le capitaine a inscrit un autre but étonnant qui restera longtemps dans la mémoire, a remporté un penalty à Kalidou Koulibaly puis a fait de son mieux pour conserver son énergie en seconde période.

Ce n’est un secret pour personne que le Barça n’est pas la meilleure équipe qui reste dans la compétition, et la victoire à Naples a montré certaines des meilleures et des pires caractéristiques de l’équipe de Quique Setien.

Pourtant, là où il y a Messi, il y a de l’espoir. La nature ponctuelle de la Ligue des champions peut en fait aider le Barça, et si Messi continue de produire les produits, ils ont encore une chance.

Frenke de Jong a fait un retour bienvenu dans le onze de départ et a réalisé une performance impressionnante au milieu de terrain contre Naples.

Le Barça était sans Arturo Vidal et Sergio Busquets en raison d’une suspension, mais De Jong était l’un de leurs meilleurs joueurs au milieu de terrain aux côtés d’Ivan Rakitic et Sergi Roberto.

Le match de Frenkie De Jong en chiffres contre Napoli: 100% des prises en charge terminées

94% des passes du troisième tiers terminées

92% de précision de réussite

4 récupérations de balle

2 interceptions

2 fautes subies

1 plaquage

1 chance créée A couru le spectacle au milieu de terrain. #UCL pic.twitter.com/lMDNssafbH – Statman Dave (@StatmanDave) 8 août 2020

L’international néerlandais aurait également dû terminer le match avec une passe décisive.

Une passe tout simplement magnifique à Messi a été soigneusement contrôlée et terminée par le capitaine, seulement pour que VAR l’exclue très sévèrement pour le handball.

Lenglet fait un retour bienvenu

Un autre joueur de Barcelone effectuant un retour bienvenu était Clement Lenglet. Le Français n’était passé en forme que vendredi mais était de retour dans l’équipe aux côtés de Gérard Pique en défense.

Lenglet a aidé à calmer les nerfs après un Napoli brillant avec le premier but. L’arrière central a dirigé avec force le corner d’Ivan Rakitic après 10 minutes.

L’en-tête a également fait apparaître une statistique folle. C’est le premier but de la tête du Barça dans la meilleure compétition européenne depuis que Paco Alcacer a marqué contre le Sporting en 2017.

Lenglet a également produit une solide performance en défense pour aider le Barça à remporter la victoire et à s’assurer une place en quarts de finale.

| CONCENTRER Clément Lenglet vs Napoli: ⏱️ 90 ‘joué

89 touches (la plupart pour Barcelone)

⚽️ 1 but

5/7 acc. longues balles

69/73 acc. passe

4 coups bloqués

3 dégagements

2 interceptions

8.3 des notes SofaScore Bonne performance du défenseur français! #UCL pic.twitter.com/Ug8qo2i863 – SofaScore (@SofaScoreINT) 8 août 2020

En effet, ce fut un retour impressionnant de Lenglet qui devra être à son meilleur la prochaine fois lorsqu’il affrontera Robert Lewandowski.

Alors que Lenglet et De Jong étaient de retour dans l’équipe, il n’y avait, bizarrement, aucun signe d’Ansu Fati et Riqui Puig qui n’ont pas réussi une seule minute entre eux

Ce n’était pas une grande surprise de voir le duo exclu du onze de départ, Quique Setien optant pour l’expérience avec Sergi Roberto au milieu de terrain et Antoine Griezmann en attaque.

Photo par Mateo Villalba / Quality Sport Images / .

Pourtant, ce fut un choc de voir les deux hommes ne pas sortir du banc, d’autant plus qu’ils n’ont pas été libérés pour aider la candidature de Barca B car ils seraient nécessaires en Ligue des champions.

Ce qui était encore plus déconcertant, c’était à nouveau l’utilisation de substituts par Setien.

Le capitaine du Barca B, Monchu, est arrivé pour un début à la 84e minute, tandis que le Junior Firpo tant décrié est arrivé dans le temps d’arrêt.

Cette victoire signifie que Barcelone jouera à nouveau vendredi contre le Bayern Munich pour une place en demi-finale et devrait entrer dans le match en tant que outsider.

Les géants allemands ont traversé le tournoi jusqu’à présent, remportant les six matchs de groupe, puis battant Chelsea 7-1 au total dans les 16 derniers.

Setien a déclaré qu’après le match, le match serait «compliqué», tandis que Suarez a évalué les chances du Barça à «50:50» contre les doubles vainqueurs allemands.

Photo par A. Hassenstein / . pour FC Bayern

Ce sera certainement difficile mais, comme nous le savons tous, dans un match unique, tout peut arriver, et nous avons déjà vu quelques chocs dans le tournoi jusqu’à présent cette saison.

Setien aura également plus d’options à sa disposition. Vidal et Busquets reviendront de suspension, alors qu’il y a une chance qu’Ousmane Dembele soit suffisamment en forme pour faire le banc. Et vous ne savez jamais que nous pourrions même voir Puig et Fati à un moment donné.