S’il y a un bon exemple que chaque parent veut donner à ses enfants, c’est qu’avec du travail et des efforts, les objectifs sont atteints. Et pour le dire à Ciro Immobile, tout nouveau champion du Golden Boot 2020, qui a une histoire de ceux qui donnent à raconter.

08/03/2020 à 12:00

CEST

Qui dirait au jeune homme de Torre Annunziata, à ses débuts dans le football semi-professionnel à Sorrento Calcio et plus tard dans la filiale «Vecchia Signiora», la Juventus Primavera, là-bas lors de la saison 2008/09, que arriverait à se frotter dans les livres d’histoire ni plus ni moins qu’avec deux inégalés comme Leonel Messi et Cristiano Ronaldo.

Mauvaises expériences en dehors de la frontière

Mais sans aller plus loin, vous ne croiriez sûrement pas celui qui vous a dit quand lors de la saison 2014-15, il a dû quitter Séville à la recherche d’une continuité et d’une chance pour le but qui n’est pas venu. Borussia Dortmund en prêt après une saison irrégulière dans sa première expérience internationale après un transfert de 20 millions, et avec Unai Emery, il a démontré que les airs non italiens n’étaient pas adaptés à son football. En 15 matchs à Nervión sans trop de départs, il a inscrit quatre buts et une passe.

Après cette dure expérience de l’autre côté de la Méditerranée, Immobile est rentré chez lui pour retrouver la stabilité. Il est retourné au Torino FC sous la forme d’un prêt où la saison s’est terminée et, malgré une blessure qui lui a fait manquer six jours, il a retrouvé son sourire. Bien que le changement le plus radical d’Immobile soit intervenu après la offre du SS Lazio À la fin de cette saison, c’était clairement le coup de pouce dont sa carrière avait besoin. A partir de là, de bons chiffres auxquels s’améliorent chaque année qui l’ont amené à décrocher le badge du meilleur buteur du monde. 26 buts en 42 matchs, 41 en 47, 19 en 45 et enfin 39 buts en 44 matchs cette saison, 36 en 37 matchs de Serie A, soit l’équivalent du meilleur buteur au Calcio de Higuaín il y a quatre saisons.

Au final, dans une campagne avec une longue pause forcée, sans public dans les stades et avec un chrétien qui s’est licencié pour le combat pour le trophée le dernier jour, Immobile a réalisé ce que personne n’a réalisé depuis 2007, lorsque Francesco Totti il a remporté le dernier Soulier d’Or pour un joueur de Serie A avant l’apparition de Cristiano et Messi et l’hégémonie de la Liga dans ce classement.

Mais son appariement avec le but vient de loin, mais pas à un niveau aussi élevé. Il a déjà remporté le titre du meilleur buteur de Serie B en 2012 avec Pescara, et de Serie A en 2014 et 2018, avec Torino et Lazio, respectivement. Après cette saison, en 2014, il s’est envolé pour Dortmund pour être l’héritier de Robert Lewandowski mais cela ne s’est pas déroulé comme prévu. Il a maintenant remporté le «Lewa» lui-même le Soulier d’or, son premier prix international. Le travail est payant.

Histoire de Ciro Immobile

Saison 2019-20 SS Lazio 44 matchs 39 buts 8 passes décisives Saison 2018-19 SS Lazio 45 matchs 19 buts 12 passes décisives Saison 2017-18 SS Lazio 47 matchs 41 buts 9 passes décisives Saison 2016-17 SS Lazio 41 matchs 26 buts 5 passes décisives Saison 2015 -16 Torino FC 14 matchs 5 buts 4 passes décisives Sevilla FC 15 matchs 4 buts 1 passe décisive Saison 2014-15 Borussia D. 34 matchs 10 buts 3 passes décisives Saison 2013-14 Torino FC 34 matchs 23 buts 3 passes décisives Saison 2012-13 Gênes 34 matchs 5 buts 3 passes décisives

Soulier d’or Palmarés des 10 dernières années:

Saison Gagnant Buts points 2009-10 Lionel Messi (FC Barcelone) 34 68 2010-11 Cristiano Ronaldo (Real Madrid CF) 41 82 2011-12 Lionel Messi (FC Barcelone) 50100 2012-13 Lionel Messi (FC Barcelone) 46 92 2013-14 Cristiano Ronaldo (Real Madrid CF) 31 62 Luis Suárez (Liverpool FC) 31 62 2014-15 Cristiano Ronaldo (Real Madrid CF) 48 96 2015-16 Luis Suárez (FC Barcelone) 40 80 2016-17 Lionel Messi (FC Barcelone) 37 74 2017 -18 Lionel Messi (FC Barcelone) 34 68 2018-19 Lionel Messi (FC Barcelone) 36 72 2019-20 Ciro Immobile (SS Lazio) 36 72