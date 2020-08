Alors que les quatre derniers matchs des 16 derniers matches se sont terminés ce week-end, les phases finales de la Ligue des champions remaniée commencent cette semaine avec les quarts de finale à une jambe au Portugal.

Les huit derniers clubs se dirigent vers Lisbonne, où un sprint vers le titre s’ensuivra. À la fin de l’escapade du 12 au 23 août vers la finale, le champion du club d’Europe sera couronné dans des circonstances anormales. La pandémie de coronavirus a mis la Ligue des champions en attente pendant que les saisons nationales étaient terminées, et le résultat est un format modifié, où les huit équipes sont dans une ville pour des affrontements à une jambe au lieu des deux plus habituelles jouées sur les sites d’origine. .

Les quarts de finale comprendront un match chacun disputé sur quatre jours à compter de mercredi, avec les affrontements, dans l’ordre suivant: Atalanta vs PSG, Atletico Madrid vs RB Leipzig, Barcelone vs Bayern Munich, Manchester City contre Lyon.

Le vainqueur des deux premiers matches et des deux derniers matches, respectivement, se retrouvera ensuite en demi-finale les 18 et 19 août avant la finale du 23 août.

Voici comment les huit prétendants s’empilent – et qui est le mieux placé pour soulever le trophée et couronner la plus inhabituelle des saisons en Europe:

1. BAYERN MUNICH

Match en quart de finale: vs Barcelone, vendredi, 15 h HE

La promenade 4-1 de samedi contre Chelsea était la 26e victoire du Bayern lors de ses 27 derniers matchs. Depuis que Hansi Flick a remplacé Niko Kovac, la vieille impitoyable et fanfaronnade est revenue, et le Bayern semble être de loin la meilleure équipe d’Europe.

Chaque département de l’équipe a l’air fort. Manuel Neuer n’est peut-être pas tout à fait le joueur qu’il était, mais il reste un formidable gardien de but. David Alaba et Jerome Boateng ont tous deux été rajeunis par le passage d’Alaba au milieu après l’émergence d’Alphonso Davies à l’arrière gauche. Joshua Kimmich et Thiago Alcantara contrôlent la possession, et il y a un rythme formidable dans les zones avant – plus le meilleur avant-centre du monde sous sa forme actuelle, Robert Lewandowski. Le Bayern presse également mieux que quiconque. Sa route est difficile – Barcelone et potentiellement Manchester City pour atteindre la finale – mais on ne peut nier que c’est le côté supérieur qui reste et celui avec un triplé en vue.

2. MANCHESTER CITY

Match en quart de finale: vs Lyon, samedi, 15 h HE

Avec le ballon, Manchester City reste une excellente équipe, même si elle manque peut-être de la cruauté devant le but qu’elle aurait eue si Sergio Aguero avait complètement récupéré de son opération au genou.

Sur deux manches, Man City a complètement dominé le Real Madrid, avec Gabriel Jesus en tête de la presse alors que Kevin De Bruyne tirait les ficelles au milieu de terrain. Le doute réside dans sa position défensive. City a la mâchoire de verre contre des équipes qui peuvent briser sa presse. Les équipes de Pep Guardiola ont pris l’habitude de perdre de gros matchs en raison de balles jouées derrière la ligne de fond – et cette saison, ce problème s’est également produit contre des équipes de bas et de milieu de table.

3. ATLETICO MADRID

Match en quarts de finale: vs RB Leipzig, jeudi, 15 h HE

Les deux tests de coronavirus positifs révélés dimanche – à Sime Vrsaljko et Angel Correa – sont une complication possible, mais en supposant qu’ils ne présagent pas d’une infection plus large au sein de l’équipe, l’Atletico se trouve dans une bien meilleure position qu’il ne l’aurait été si les quarts de finale avaient disparu à venir comme initialement prévu en mars.

Il avait traversé une autre saison de tentatives de transition frustrantes vers une approche supposément plus progressive et semblait en danger de rater le top quatre de la Liga. Depuis la reprise du jeu, cependant, il a remporté sept matchs et fait match nul quatre sur onze et ressemble une fois de plus à sa solide personnalité familière, soutenu par une troisième place en Espagne. Compte tenu de la fréquence à laquelle il a été éliminé par le Real Madrid, il doit également être un coup de pouce d’être allé plus loin dans la compétition que son rival de la ville pour la première fois depuis 1996-97. Faire face à une équipe du RB Leipzig qui a vacillé jusqu’à la ligne d’arrivée en Bundesliga et n’aura pas Timo Werner et éviter le Bayern, Man City ou Barcelone jusqu’à la finale sont également des aubaines pour l’équipe de Diego Simeone.

4. ATALANTA

Match en quart de finale: vs PSG, mercredi, 15 h HE

Bien qu’il ne reste que deux anciens champions, Atalanta est la seule équipe qui se dresse vraiment contre la méga-finance, et il y a aussi une romance dans la façon dont elle joue. Peut-être que les pressions et les attaques enthousiastes de Gian Piero Gasperini ne sont pas viables à long terme, mais c’est amusant tant que cela dure, et il est facile d’imaginer que le Paris Saint-Germain est secoué par l’intensité d’Atalanta, en partie parce que tout le monde l’est, et en partie. car aucune équipe en France n’oserait jouer comme ça contre elle.

5. PARIS SAINT-GERMAIN

Match en quarts de finale: contre Atalanta, mercredi à 15 h HE

Le PSG n’a jamais dépassé les demi-finales de la Ligue des champions et n’a jamais avancé au-delà des quarts sous sa propriété qatari. Aucun camp, peut-être, ne ressent autant la pression de l’attente du succès. Le PSG est presque ridiculement dominant en France – il n’y avait pas eu un seul triplé national français jusqu’à il y a six ans, depuis que le PSG en a remporté quatre – et cela semble aller contre lui contre l’opposition européenne de grande classe, car il n’est tout simplement pas utilisé. d’être mis au défi. Que son équipe soit assez forte pour remporter la Ligue des champions, même avec des doutes sur la blessure de Kylian Mbappe, ne fait aucun doute; la question est de savoir si Thomas Tuchel l’a suffisamment organisé et discipliné pour faire face à une menace inconnue.

6. BARCELONE

Match en quart de finale: vs Bayern Munich, vendredi, 15 h HE

Bien que Lionel Messi existe, tout est possible, mais c’est aussi faible qu’un Barcelone qu’il y a eu depuis au moins une décennie et demie. L’équipe, sur laquelle d’énormes sommes ont été dépensées, est incohérente, le milieu de terrain souvent tendu par une ligne avant qui ne peut plus ou ne veut plus appuyer.

Antoine Griezmann était vraisemblablement censé ajouter du rythme de travail à ce troisième front, mais il ne s’est pas gélifié avec Messi et Luis Suarez et semble moins efficace en partant de la gauche. L’entraîneur, Quique Setien, était, au mieux, troisième choix après qu’Ernesto Valverde, qui avait remporté le titre de la Liga lors de ses deux saisons précédentes au club, ait été limogé alors que Barcelone était en tête du classement à l’époque. De plus en plus, il semble que le problème soit moins l’entraîneur que les joueurs et les directeurs qui les ont signés.

La route au Portugal est également très difficile, avec un premier test contre le Bayern Munich.

7. RB LEIPZIG

Match en quart de finale: vs Atletico Madrid, jeudi, 15 h HE

Leipzig a été superbe en envoyant Tottenham dans les 16 derniers matchs et aurait pu relever un défi sérieux en Bundesliga cette saison, mais pour avoir l’habitude de dessiner des matchs, il aurait dû gagner.

Cet échec à tenter sa chance n’aura pas été aidé par la sortie de Werner, vendu à Chelsea et – honteusement – autorisé à partir rejoindre son nouveau club avant la fin de cette saison avec son ancien. Julian Nagelsmann reste un très bon entraîneur à la tête d’une belle équipe, mais sans Werner venant de la gauche, Leipzig n’aura pas tout à fait la même menace.

8. LYON

Match en quart de finale: vs Manchester City, samedi, 15 h HE

Lyon a terminé septième de Ligue 1 la saison dernière, ce qui montre à quel point il est surprenant qu’il soit arrivé aussi loin – et aussi à quel point il a été mauvais pour la Juventus au cours des 16 derniers. Rudi Garcia a créé une équipe défensive. (moins d’un but par match concédé en championnat et pas plus de deux fuites lors d’un match de Ligue des champions cette saison), et le report de la compétition signifie que Memphis Depay, qui a subi une grave blessure au genou en décembre, est en mesure de participer.

L’abandon de la saison de championnat français signifie que Lyon a à peine joué récemment, mais les deux matches qu’il a réussi – une défaite aux tirs au but contre le PSG en finale de la Coupe de la Ligue après un match nul 0-0 et la défaite 2-1 contre la Juve qui a mené le club à travers le bris d’égalité des buts à l’extérieur – suggèrent une certaine résolution. Cela ne peut porter qu’une équipe jusqu’à présent, cependant, et un quart de finale contre Man City mettra cette résolution à l’épreuve.