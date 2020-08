La Juventus est très intéressée par l’achat Donyell Malen, classe phare ’99 détenue par le PSV Eindhoven qui compte des admirateurs dans toute l’Europe. Les bianconeri recherchent au moins deux attaquants, dont l’un peut ouvrir un cycle à Continassa et le Néerlandais est considéré comme parfait dans ce sens. La Gazzetta dello Sport le rapporte.

