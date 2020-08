L’équipe de Barcelone 2009-2011 qui a tout gagné est sans doute la meilleure équipe de tous les temps. Dirigés par Pep Guardiola, ils ont présenté certaines des meilleures performances offensives jamais vues.

Après la finale de la Ligue des champions 2011, où ils ont complètement battu Manchester United, le légendaire manager Sir Alex Ferguson ne pouvait rien reprocher à la performance de son équipe; il a dit que l’équipe à laquelle ils faisaient face était tout simplement trop bonne.

La formation réunie par Guardiola était tout simplement imbattable et aucune équipe ne pouvait rivaliser. Mais comment cette équipe s’est-elle si parfaitement coordonnée?

Cette équipe est le fruit de nombreuses années de planification, à la fois à travers le système des jeunes et le marché des transferts. Des diplômés sensationnels de l’académie comme Xavi, Andres Iniesta et bien sûr Lionel Messi ont été combinés à des acquisitions intelligentes comme David Villa et Javier Mascherano pour former une équipe vraiment imparable.

En regardant cette équipe, nous avons eu la chance d’avoir d’excellents footballeurs au Camp Nou, c’est indéniable. Nous ne verrons plus jamais un joueur comme Messi, et Xavi et Iniesta sont également des joueurs uniques en leur genre.

Cependant, la raison pour laquelle Barcelone est tombée ces dernières années ne peut pas être attribuée à l’idée que Guardiola a eu de la chance avec l’équipe qu’il avait et que son succès ne pourra jamais être reproduit.

Commençons par les changements très évidents, principalement le gameplay. L’équipe de Pep était une machine bien huilée. Messi était l’as, l’étoile claire et le vainqueur, mais à la fin de la journée, il n’était qu’une autre pièce du puzzle.

Photo de Matthew Ashton – AMA / .

Si son impact était palpable, l’équipe fonctionnait toujours sans lui, car ils avaient un style de jeu et une identité définitifs. Maintenant, cependant, Messi a dépassé son apogée à 33 ans, et il est toujours très difficile d’imaginer que le Barça joue bien sans lui.

En effet, récemment, l’attention s’est tournée vers lui et lui seul, ou la dépendance à Messi, comme nous l’appelons. Le plan a été tellement centré sur Messi, au point que s’il a un jour de congé, parce qu’il est humain, il devient très difficile de gagner. A-t-il toujours été parfait sous Guardiola? Bien sûr que non, mais Pep a mis en place les systèmes pour y faire face.

Si Messi était en dehors de son jeu, le plan était toujours le même, donc les contributions aux objectifs pouvaient être trouvées d’une autre manière, mais avec Ernesto Valverde, ce n’était pas le cas, et son état d’esprit défensif n’a pas tiré le meilleur parti de Messi.

Pour moi, le pire exemple a été le Clasico en décembre dernier, un nul nul 0-0. Le résultat n’était pas le problème en soi, c’était la façon dont le résultat était arrivé. Valverde a décidé de jouer au football contre-attaquant. Il a le meilleur joueur de tous les temps de son équipe, et la seule fois où il a pu prendre le ballon vers l’avant était en transition.

Comment une équipe comme le Barça, qui se targue d’attaquer le football depuis tant d’années, pourrait-elle recourir au contre-jeu? La frustration de Messi avec le club cette saison a également été évidente. Il déteste la façon dont le club est géré et, tout comme nous, il veut du changement.

Ce changement vient directement du sommet: remplacer de manière adéquate le président sortant Josep Maria Bartomeu, qui est en grande partie responsable du changement de politique de transfert et de plan de match du club.

Le prochain président doit désigner le bon manager qui joue de la bonne manière, et lui donner une autonomie sur le marché des transferts pour recruter les bons joueurs.

En termes de style de jeu, il devrait s’agir d’un football offensif et expansif, c’est une exigence, mais la politique de transfert est à interpréter. S’il faut se concentrer davantage sur La Masia, les achats extérieurs sont également vitaux.

Même les joueurs qui n’ont pas nécessairement cet ADN du Barca pourraient avoir un rôle à jouer, comme la récente signature d’Arturo Vidal. Le Chilien apporte ce dynamisme, cette énergie et ce courage que certains joueurs de l’équipe n’ont tout simplement pas, et ce n’est pas une mauvaise chose.

Bien qu’il ne devrait sans aucun doute pas être un partant, il est un excellent plan B. Même les équipes les plus douces ont leurs exécuteurs, tout comme Seydou Keita l’était pour Guardiola. Bien sûr, ils doivent aussi être bons techniquement, mais ils n’ont pas besoin d’être Xavi ou Iniesta.

Le problème est que les joueurs sont inscrits comme partants. Par exemple, Miralem Pjanic est un excellent joueur, mais à l’âge de 30 ans, est-il logique de l’amener dans un milieu de terrain déjà bondé, avec des jeunes comme Riqui Puig, Carles Alena et Frenkie de Jong qui ont besoin de ces minutes de plus?

Photo par Pedro Salado / Quality Sport Images / .

Sans parler de joueurs comme Monchu, Alex Collado et même le jeune Ilaix Moriba de l’académie, capables de faire partie de la première équipe la saison prochaine. Encore une fois, j’aime Pjanic, mais vous devez vous demander s’il est le bon choix pour l’avenir.

L’équipe de Guardiola n’aurait pas réussi avec cette série de signatures à court terme. Pjanic a probablement trois ans au sommet. Pourquoi dépenser 60 millions d’euros pour lui alors que Puig et Alena sont libres? Les investissements à long terme sont essentiels, et le Bosniaque n’en est pas un.

Par exemple, selon la rumeur, Eric Garcia serait de retour au Blaugrana, une signature fantastique si c’est vrai, et Lautaro Martinez est également fortement lié, bien que son transfert soit beaucoup plus difficile. Dépenser de l’argent peut être justifié, mais il doit être dépensé pour le bon personnel.

Dans un monde idéal, mon équipe pour la saison prochaine verrait les jeunes Ronald Araujo, Garcia (s’il revient) Riqui Puig, Carles Alena et Ansu Fati être des joueurs clés de la première équipe. Alex Collado et Monchu devraient être promus du Barca B et au moins un des Ivan Rakitic ou Vidal vendu, de préférence le Croate, car Vidal apporte quelque chose de complètement différent à la table.

En attaque, je crois que Lautaro peut être signé, surtout si Coutinho y va, sinon cette saison, la suivante. Antoine Griezmann, aussi bon qu’il soit, n’est pas un pur n ° 9 comme Suarez ou Lautaro, donc quand il joue, ce sera probablement de l’aile ou dans un avant-deux.

Photo par Quality Sport Images / .

Sur le papier, l’attaque de la saison prochaine semble effrayante: Messi, Suarez, Dembele, Griezmann, Fati et potentiellement Lautaro. S’ils sont à leur meilleur, vous regardez l’attaque la plus puissante du football mondial.

Mais tout dépend de qui est en charge, c’est pourquoi celui qui prend les décisions de l’équipe est très important pour l’avenir du club.

Si le prochain président engage un manager comme Xavi et remet le système sous lequel la légende du Barça a prospéré sous les projecteurs, non seulement cela profitera au jeu à court terme en améliorant Messi, mais cela garantira également un avenir meilleur.

Contrairement à ce que certains fans peuvent penser, cela peut se reproduire, car l’équipe de Guardiola n’était pas un miracle, c’était une équipe très bien construite et intelligemment équilibrée. Et avec les bonnes personnes qui appellent les coups, cela se reproduira.

C’est juste une question de s’assurer que nous ne voyons pas un autre Bartomeu pendant six ans de plus, car si c’est le cas, un avenir post-Messi semble très effrayant. Cependant, cela pourrait être beaucoup moins le cas, mais cela dépend du club, et quand cela se résume à cela, c’est aux fans qui voteront aux prochaines élections.