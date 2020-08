MUNICH, ALLEMAGNE – 01 AOÛT: Leroy Sane du Bayern Muenchen sourit lors d’une session de formation au terrain d’entraînement de Saebener Strasse le 01 août 2020 à Munich, en Allemagne. (Photo par S. Widmann / . pour le FC Bayern)

Leroy Sane a quitté Manchester City pour retourner dans son pays d’origine. L’ailier allemand a toujours été l’un des meilleurs talents de City, mais n’a jamais réussi à atteindre son plein potentiel dans une équipe remplie de grands joueurs. Après avoir changé de manager chaque année depuis 2016, le FC Bayern Munich semble avoir raison avec Hansi Flick et est sur une tendance à la hausse. Le titre de Bundesliga est leur standard, et Leroy Sane pourrait les aider à atteindre le niveau suivant, s’il s’intègre.

Quel sera le rôle de Leroy Sane au Bayern Munich?

Leroy Sane tourne la page

Leroy Sane a fait 135 apparitions pour Manchester City depuis son arrivée de Schalke pour plus de 45 millions de livres sterling en 2016. Le jeune Allemand a marqué 39 buts et ajouté 45 passes décisives en quatre ans au club. Alors qu’il signe pour les géants allemands du Bayern Munich, Sane tourne la page sur un grand chapitre de sa carrière et une excellente expérience d’apprentissage sous la direction de Pep Guardiola.

À l’époque où il était au club, de nombreux trophées ont été remportés, mais Sane n’a jamais mis la main sur l’UEFA Champions League. L’ailier allemand aurait aimé gagner là-bas, mais affirme qu’il n’a aucun regret de son passage à la City. « [There were] de bonnes saisons où nous étions favoris pour la Ligue des champions mais nous n’avons pas réussi », raconte-t-il au Guardian. «Ce n’est pas comme si je disais que je regrette de ne pas avoir gagné là-bas», poursuit-il. «J’ai eu de bons moments et de bons souvenirs et je ne peux rien dire que je regrette.»

Le jeune attaquant est également satisfait de tout ce qu’il a appris sous Guardiola, affirmant qu’il a porté son jeu «à un tout autre niveau».

«Je n’avais joué qu’une seule saison complète à Schalke quand je suis arrivé à City et il y avait beaucoup à améliorer. Je peux dire que je me suis amélioré dans chaque domaine avec lui [Guardiola] – techniquement, le jeu de position. Tout mon jeu a changé à cause de sa façon de travailler et de la façon dont il veut que je joue.

Rejoindre une grande équipe

Au cours des dernières années, le Bayern a perdu beaucoup de ses grands joueurs. Des personnalités telles que Xabi Alonso, Phillip Lahm, Arjen Robben et Frank Ribery ont tous fait partie intégrante des succès du club allemand. Ils ont résolu ce problème en recrutant de jeunes joueurs prometteurs et en les transformant en stars.

En défense, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard et Alphonso Davies sont parmi les meilleurs au monde à leur âge et ne feront que s’améliorer. Offensivement, Serge Gnabry, Kingsley Coman et maintenant Sane apportent rythme et créativité, donnant aux champions de Bundesliga la possibilité de briser les autres équipes.

Même avec Thiago en sortie, Hansi Flick a un excellent milieu de terrain pour soutenir ses attaquants. Thomas Muller est de retour à son meilleur niveau, et Joshua Kimmich et Leon Goretzka sont un solide double pivot, capable de faire la transition de la défense pour attaquer rapidement et avec précision. Avec un attaquant prolifique comme Robert Lewandowski, Leroy Sane rejoint l’environnement parfait pour performer.

Le Bayern Munich a récemment battu le FC Barcelone 8-2 en demi-finale de la Ligue des champions. Cette performance de l’équipe renforce leurs capacités, et un trophée de la Ligue des champions serait un excellent moyen de terminer cette saison difficile. Avec la jeunesse et le talent, le Bayern sera parmi les grands pour les années à venir.

Leroy Sane: le nouvel Arjen Robben du Bayern

Comme mentionné précédemment, l’équipe du Bayern est remplie de grands ailiers. Coman, Gnabry et les prêtés Philippe Coutinho et Ivan Perisic font des flancs du Bayern une zone difficile pour les défenseurs. Même si Sane est tombé hors de l’ordre hiérarchique à City, il peut rivaliser avec ces autres joueurs talentueux.

Bien qu’il n’y ait aucun signe d’arrêter Robert Lewandowski, il ne rajeunit pas. Gnabry pourrait être utilisé comme attaquant suppléant, permettant à l’international polonais de conserver sa forme physique optimale tout en facilitant la rotation des ailiers. Le Bayern veut rivaliser sur tous les fronts et une rotation efficace est nécessaire pour réussir.

Leroy Sane a été très efficace sur le flanc gauche, mais cela pourrait poser problème à Alphonso Davies. L’arrière gauche se chevauche beaucoup et profite de l’espace sur la gauche pour soutenir l’attaque. Cet espace pourrait être bondé si Sane, le pied gauche, joue sur cette aile. Comme Arjen Robben dans le passé, la meilleure position pour le nouvel ailier est à droite, coupant et créant pour les autres et pour lui-même. Le Bayern a déjà une excellente équipe et se dirige dans la bonne direction, mais Leroy Sane pourrait les amener au niveau supérieur.

