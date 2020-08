C’est enfin là – LE plus gros match de la saison. Après sept longues années, le Bayern Munich a enfin disputé à nouveau la finale de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain se dressant sur le chemin de l’insaisissable trophée aux grandes oreilles.

Hansi Flick a prouvé son génie cette saison, mais ce sera pour rien à moins qu’il ne propose un dernier plan. Paris a toute une série de superstars à leur disposition – parmi lesquelles le duo terrifiant de Neymar Jr. et Kylian Mbappe, qui peut déchirer n’importe quelle défense en lambeaux. Ils seront la principale préoccupation des Bavarois, qui ont des choix difficiles à faire dans l’alignement.

Le Bayern Munich a écrasé Chelsea, martelé Barcelone et balayé Lyon pour arriver ici. Maintenant, il semble que 90 minutes à Lisbonne détermineront le sort de l’équipe.

Actualités de l’équipe

Aucune des deux équipes n’a subi de blessures importantes, Keylor Navas et Marco Verratti ayant été déclarés aptes au match. Dans cet esprit, connaissant Hansi Flick, il n’y aura pas de réel changement dans la formation du Bayern Munich.

Robert Lewandowski, le meilleur buteur de la Ligue des champions et le fournisseur d’assistance, partira en tête, accompagné du toujours énigmatique Thomas Muller. Le duo a eu un match terne contre Lyon, il a donc le devoir de se présenter en grand contre le PSG. Le Bayern ne sera pas en mesure de battre les Parisiens sans être en mesure de donner aussi bien qu’ils le peuvent, et personne au Bayern n’est mieux que de distribuer des buts et des passes décisives que le fameux couple Mullendowski.

Bien sûr, ils ne seront pas laissés sans assistance. Serge Gnabry devrait débuter sur les ailes, avec l’ailier croate Ivan Perisic sur le flanc opposé. Kingsley Coman, l’ancien joueur de l’académie du PSG, est également une option pour commencer. Cependant, étant donné que Flick est un fan des alignements stables, Perisic est le candidat le plus probable pour la place de l’aile gauche, malgré sa performance médiocre contre Lyon en demi-finale. Coman et Philippe Coutinho seront probablement les options n ° 1 et n ° 2 du Bayern sur le banc.

Au milieu de terrain, c’est là que les choses se compliquent. Comme beaucoup l’ont noté après les demi-finales, Thiago Alcantara a eu une journée de repos. Pendant ce temps, Benjamin Pavard est en forme et prêt à jouer – il a été d’une précision impressionnante dans son camée contre Lyon. Si le Français peut revenir à l’arrière droit, Joshua Kimmich pourrait débuter dans un match de milieu de terrain avec Leon Goretzka. Bien que Flick soit un grand fan de stabilité, c’est un commutateur qu’il pourrait envisager pour un certain nombre de raisons:

Mettre Pavard à l’arrière droit rendrait le Bayern plus stable défensivement contre le PSG, d’autant plus que Neymar attaquera sur ce flanc.

Kimmich et Goretzka pourraient être un bon choix pour contrer Marco Verratti, qui est probablement l’un des meilleurs milieux de terrain au monde. Nous ne savons pas si Verratti commencera, mais en supposant qu’il le fera, cela signifie que le Bayern aura des moments difficiles dans la bataille du milieu de terrain.

Bien sûr, étant Flick, nous avons également supposé qu’il ne changera rien, surtout quand il s’agit d’une finale. Cela signifie une paire de milieu de terrain standard de Thiago et Goretzka, et en espérant que Thiago ne soit pas trop accroché au déménagement imminent à Liverpool pour se concentrer sur le match.

En suivant la même logique, attendez-vous à ce que la défense reste inchangée. Jerome Boateng a souffert d’un problème musculaire et a été remplacé par précaution contre Lyon, mais il est peu probable que Niklas Sule débute devant le vétéran en finale. Alors que Sule est plus rapide et semble pointu dans ses camées jusqu’à présent, il manque de pratique de match et n’est pas aussi expérimenté que Boateng lorsqu’il s’agit de jouer de gros matchs.

Cependant, l’inexpérience n’est pas un problème pour le reste de la ligne arrière. David Alaba prendra sa place habituelle au centre de la défense, avec Alphonso Davies et Joshua Kimmich aux positions d’arrière. Le monde entier regardera Davies, car il sera chargé de suivre les avances terriblement rapides du PSG. C’est une énorme demande pour un adolescent qui jouait en MLS il n’y a pas longtemps, mais être au Bayern Munich signifie que Phonzie doit se montrer à la hauteur. Le Canadien sera l’un des joueurs les plus importants sur le terrain pour Hansi Flick dimanche.

Si tout le reste échoue, Manuel Neuer est la dernière ligne de défense du Bayern Munich. Le capitaine et gardien de but allemand a été excellent toute la saison, mais étant donné la nature risquée de la haute ligne défensive du Bayern, il devra effectuer des arrêts spéciaux si Angel Di Maria, Neymar ou Mbappe se retrouvent derrière la ligne arrière.

Alors, comment le Bayern Munich s’alignera-t-il contre le PSG? Voici notre prédiction:

La formation probable du Bayern Munich contre le Paris Saint-Germain lors de la finale de la Ligue des champions 2020.

Autres possibilités:

Kingsley Coman remplace Ivan Perisic sur la gauche. Cela permettrait à Davies de jouer de manière plus conservatrice. Cependant, le manque de produit final de Coman est préoccupant.

Benjamin Pavard remplace Thiago, Kimmich passe au milieu de terrain. Autre coup défensif, cela donne au Bayern plus de stabilité sur le flanc que Neymar adore attaquer.

Niklas Sule remplace Jerome Boateng. Le rythme de Süle serait un atout. De plus, il est possible que Boateng ne soit pas à 100% remis de la blessure qu’il a subie contre Lyon.