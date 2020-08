ROME. Hier, le Conseil fédéral s’est réuni, différents sujets à l’ordre du jour, dont la définition des critères d’inscription des joueurs non européens pour la prochaine saison de football. Voici ce qui a été résolu à la lumière des directives suivantes:

DES LIGNES DIRECTRICES

Le Conseil fédéral lors de la séance d’hier:

eu égard à l’art. 27, paragraphe 5 bis, du décret législatif n. 286 de 1998, en matière de flux d’entrée et de limitation de l’adhésion de sportifs étrangers visant à assurer la protection des crèches de jeunes; étant donné la nécessité de mettre en place pour la saison sportive 2020/2021, conformément à l’art. 40 de la NOIF, les critères d’adhésion, en faveur des clubs de football professionnels, citoyens de pays non adhérents à l’U.E. o à l’EEE; en tenant compte du fait que, comme lors des saisons précédentes, conformément aux finalités de la disposition législative précitée, il est nécessaire de privilégier, dans la limite du quota défini pour la FIGC, l’acquisition de joueurs citoyens de non membres de l’UE o à l’E.E.E., d’un niveau technique élevé, à attribuer exclusivement au championnat de la série professionnelle nationale maximale; ayant reconnu que, avec la disposition du 20 mai 2020, publiée dans le C.U. n. 196 / A de la même date, le Conseil fédéral a décidé de prolonger la durée de la saison sportive 2019/2020 jusqu’au 31 août 2020 pour le secteur professionnel, fixant le début de la saison sportive 2020/2021 au 1er septembre 2020; noter également les dispositions du CU n. 228 / A du 22 juin 2020; jugé approprié pour assurer l’application des dispositions de la FIFA relatives à la protection des mineurs; vu l’art. 27 de la loi fédéraleVOICI LA RÉSOLUTION

À) les entreprises en possession du titre de participation au championnat de Une ligue dans la saison sportive 2020/2021 qui, à compter du 31 août 2020, ils auront plus de deux footballeurs professionnels citoyens de pays non membres de l’UE ou de l’EEE, enregistrés en permanence pour eux, ils pourront enregistrer un nombre maximum de deux footballeurs professionnels citoyens de pays non membres de l’UE ou de l’EEE, venant de l’étranger, à condition que:

on va remplacer son autre footballeur d’un pays qui n’adhère pas à l’UE. ou à E.E.E. qui (i) déménage à l’étranger, signe un contrat avec une société étrangère, ou (ii) dont le contrat a expiré le 30 juin 2020 ou expirera le 31 août 2020, ou (iii) qui acquiert, pour quelque raison que ce soit, la citoyenneté de Pays de l’UE ou à E.E.E. o qui l’a acquis du 31 janvier 2020 à la date de publication de cette disposition; un, sans aucune obligation de remplacer un autre joueur, qui au moment de la demande d’inscription a été appelé, avec inscription dans la liste des matches, pour au moins deux matches officiels de leur catégorie nationale dans les 12 mois précédant la date de la demande d’adhésion, ou pour cinq matches officiels de leur équipe nationale en catégorie carrière. Les joueurs à remplacer doivent être expressément indiqués par le club concerné et ceux qui relèvent des cas visés aux points 1 (i) et 1 (ii) ne pourront pas s’inscrire à ce dernier au cours de la même saison de football. Les anciens joueurs de Serie A qui ont obtenu leur premier contrat professionnel après le 30 juin 2017 ne peuvent pas être utilisés pour le remplacement.

B) Les sociétés en possession du titre de participation au Une ligue dans la saison sportive 2020/2021 qui, à compter du 31 août 2020, ils n’auront plus de footballeurs professionnels citoyens de pays non membres de l’UE. ou à l’E.E.E., inscrits pour eux définitivement ou n’en aura qu’un seul inscrit définitivement, pourront inscrire, sans aucune obligation de remplacer un autre de leurs joueurs, des footballeurs professionnels de pays non adhérents à l’E.E. ou à E.E.E., venant de l’étranger, jusqu’à un maximum de 3 joueurs de ces pays inscrits pour eux.

Les clubs en possession du titre pour la participation au championnat de Serie A de la saison sportive 2020/2021 qui, à compter du 31 août 2020, compteront deux footballeurs professionnels de pays non adhérents à l’U.E. o à l’EEE, déjà enregistré pour eux de manière permanente, pourra enregistrer, sans contrainte de substitution pour un autre de leurs joueurs conformément au paragraphe précédent, un footballeur professionnel de ces pays en provenance de l’étranger, ainsi qu’un seul autre footballeur professionnel d’un pays non national membre de l’UE ou à l’E.E.E., à condition qu’ils remplacent leur autre joueur de football d’un pays n’appartenant pas à l’E.E. ou à E.E.E. qui (i) déménage à l’étranger, signe un contrat avec une société étrangère, ou (ii) dont le contrat a expiré le 30 juin 2020 ou expirera le 31 août 2020, ou (iii) qui acquiert, pour quelque raison que ce soit, la citoyenneté de Pays de l’UE ou à E.E.E. ou qu’il l’a acquis du 31 janvier 2020 à la date de publication de la présente disposition.

Les joueurs à remplacer doivent être expressément indiqués par le club concerné et ceux qui relèvent des cas visés aux points 1 (i) et 1 (ii) ne pourront pas s’inscrire à ce dernier au cours de la même saison de football. Les anciens joueurs de Serie A qui ont obtenu leur premier contrat professionnel après le 30 juin 2017 ne peuvent pas être utilisés pour le remplacement.

C) Les sociétés en possession du titre de participation au Série B dans la saison sportive 2020/2021 ils ne pourront pas enregistrer les footballeurs professionnels qui sont citoyens de pays tiers. ou à E.E.E. de l’étranger, ni de s’inscrire au statut de joueurs professionnels des pays déjà enregistrés en Italie avec un statut autre que celui de professionnel.

RÉ) Les nouveaux membres, conformément à l’ancien lett. A) et B), ne pourront être transférés dans d’autres clubs du championnat de Serie A que lors de la saison de football 2020/2021, pendant la période de campagne de transfert autre que celle au cours de laquelle ils se sont inscrits en provenance de l’étranger.

EST) Les clubs qui participeront au championnat lors de la saison 2020/2021 La Serie C ne pourra pas enregistrer les footballeurs professionnels ressortissants de pays n’appartenant pas à l’U.E. ou à E.E.E. de l’étranger, ni de s’inscrire au statut de joueurs professionnels de ces pays déjà enregistrés en Italie avec un statut autre que celui de professionnel, à l’exception des clubs nouvellement promus en Serie C qui pourront conclure un contrat professionnel avec les joueurs amateurs dudit pays, déjà inscrits pour eux lors de la saison sportive 2019/2020.

F) Les limitations numériques d’adhésion pour les clubs professionnels ne concernent pas les footballeurs qui sont citoyens de pays non membres de l’U.E. ou à E.E.E. déjà enregistré au 31 août 2020 en Italie pour les clubs professionnels, sans préjudice de l’application de la législation sur les visas et les titres de séjour et de ce qui est ensuite prévu pour ceux qui ont l’intention d’accepter pour la première fois le statut de Junior Series. Dans ce cas, l’inscription sans limitation numérique, en tant que jeune de Serie A, de joueurs ressortissants de pays non adhérents à l’U.E. ou à E.E.E. C’est permis:

pour les adultes, à condition qu’ils résident légalement en Italie car ils sont transférés par des mineurs suivant la famille et pour des raisons non liées à l’activité sportive ou qui sont enregistrés comme mineurs, en utilisant l’art. 1 de la loi no. 12/2016 ou art. 1, paragraphe 369, de la loi no. 205/2017 ou qui ont été inscrits, depuis au moins une saison sportive, dans un club amateur ou qui exerce des activités sectorielles pour les activités jeunesse et scolaires; pour les mineurs, à condition que les dispositions de la FIFA et celles prévues par le Législation actuelle.

G) Les footballeurs de nationalité suisse sont à tous égards équivalents aux footballeurs européens. Ces dispositions s’appliqueront en référence à la saison de football 2020/2021. À compter du 1er janvier 2021, les joueurs de citoyenneté britannique seront considérés comme citoyens d’un pays qui n’est pas membre de l’UE. ou à E.E.E. et donc pour leur adhésion, les règles de cette disposition doivent être appliquées.