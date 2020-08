Bienvenue dans la première partie de notre série «garder, vendre, acheter» où je donnerai mon avis sur qui mérite de rester à Barcelone et, plus important encore, qui doit partir, ainsi que quelques signatures réalistes. Nous commençons par les gardiens et les défenseurs (à l’exclusion des nouveaux prêts de retour (Todibo, Miranda, etc.) qui seront abordés plus tard).

Alors qu’il a eu sa pire performance sous un maillot du Barca lors de l’humiliation contre le Bayern, Ter Stegen est sans aucun doute l’un des joueurs les plus importants du club et a sauvé son équipe à de nombreuses reprises. Il sera un personnage clé dans la reconstruction, alors attendez-vous à ce qu’il rebondisse de cette performance de la seule manière qu’il sait faire: sur le terrain.

Décision: GARDER

Le tireur brésilien est une sauvegarde adéquate, mais c’est tout ce qu’il ne sera jamais. S’il reste, il continuera à jouer dans des matchs sans importance et à s’asseoir sur le banc le reste de la saison. Pour lui, il devrait partir, car il gaspillera sa carrière ici. L’autre raison, cependant, est que nous avons déjà un remplacement prêt à l’emploi.

Décision: VENDRE

Ce remplacement prêt à l’emploi est, bien sûr, notre propre Peña. Après avoir été le gardien de troisième choix depuis quelques années déjà, mais restant principalement avec le Barca B, il a montré son immense classe dans la course de l’équipe de jeunes à la finale des éliminatoires de promotion, où ils ont malheureusement perdu par la plus petite des marges. Il est prêt à franchir la prochaine étape, et quelle meilleure façon de revenir à La Masia qu’en le promouvant dans l’équipe première?

Décision: GARDER et promouvoir

Sa situation est très délicate. Sorti de la «vieille garde» de Barcelone, il est le plus jeune à 31 ans, mais il n’a plus jamais été le même depuis cette nuit à Anfield, et il était encore plus atroce contre le Bayern. Cependant, s’il peut retrouver sa forme, son rythme et sa précision de franchissement restent une arme puissante. Gardez-le et démarrez-le au début de la saison, mais il doit être sur une glace très mince. S’il ne s’est pas amélioré dans cette saison de cauchemar, il a terminé, aussi simple que cela.

Décision: GARDER et lui donner une dernière chance

Avec tout le battage médiatique autour de sa signature, il est prudent de dire que Firpo ne nous a pas impressionnés cette saison. Cependant, il a 23 ans et il faut donner plus de chance aux jeunes afin de revenir à une ère de succès, afin qu’il puisse être important à l’arrière gauche. Il a pris un an pour s’acclimater à la culture de Barcelone, maintenant il doit s’appuyer sur sa forme du Real Betis. Il peut le faire, mais tout comme Alba, il est sur une glace mince (mais pas autant compte tenu de son manque de développement).

Décision: GARDER

Un cas très triste de blessures ruinant la carrière d’un joueur, bien que celui-ci soit en partie de sa faute. Sachant que son genou était en mauvais état, Umtiti a décidé de disputer la Coupe du monde avec la France en 2018, et bien qu’il ait gagné, il n’a plus jamais été le même. Blessure au genou après une blessure au genou, les médecins craignant qu’elle ne soit chronique, ce qui signifierait la fin de sa carrière de footballeur. À la fin de la journée, malgré sa formidable forme précoce, il n’est pas le même et ne le sera jamais. Vendez s’il y a des preneurs, mais un prêt peut être plus réaliste dans un premier temps.

Décision: VENDRE

Notre meilleur défenseur cette saison, sans aucun doute. Le joueur de 25 ans allie des passes immaculées à une excellente vision du jeu, toujours au bon endroit pour faire le bon jeu. Il est l’un des rares joueurs à avoir débuté la saison dernière et que nous pouvons nous enthousiasmer, car il ne fera que s’améliorer à mesure qu’il atteindra son apogée. Une des pièces maîtresses de cette équipe.

Décision: GARDER

Pique a gracieusement offert de quitter Barcelone a montré qu’il se souciait vraiment de son club, ce qui ne peut être dit sur les gens qui le dirigent. Mais alors qu’il se dirige vers la fin de sa carrière, il offre une expérience inestimable. Il est clair qu’il a perdu son rythme et il ne pourra peut-être plus concourir au plus haut niveau.

Cependant, il pourrait être le mentor de la prochaine génération de défenseurs et les aider à les rendre aussi bons qu’il l’était autrefois. Semblable au rôle joué par John Terry lors de sa dernière saison à Chelsea, Ronald Araujo, Jean-Clair Todibo et Eric Garcia ont beaucoup à apprendre de l’un des plus grands défenseurs de notre génération.

Décision: GARDER

L’un des jeunes les plus prometteurs du club, Araujo combine sa stature massive et son rythme incroyable avec un jeu soyeux, et il sera sûrement promu dans la première équipe cette année. Il a montré sa classe lors des demi-finales des éliminatoires de promotion pour le Barca B, mettant en scène un affichage dominant digne de Carles Puyol lui-même pour faire passer son équipe. Mon candidat débutera la saison prochaine aux côtés de Lenglet, à condition de montrer qu’il le mérite, ce qu’il fera certainement.

Décision: GARDER

Le héros de La Remontada. Je me souviendrai toujours et serai toujours reconnaissant pour cet objectif. Il a l’intelligence tactique qui le place souvent au bon endroit au bon moment pour arrêter les attaques, mais son manque de rythme / force signifie qu’il est toujours confronté à des ailiers rapides et habiles. Il dit être un milieu de terrain, mais ses performances ne sont pas d’accord, et il n’est pas assez bon pour commencer à l’arrière droit non plus. Cependant, il est un bon joueur de secours à avoir, exclusivement à l’arrière droit, PAS au milieu de terrain.

Décision: GARDER (mais pas comme entrée)

Semedo est une signature emblématique de la chute de Barcelone ces dernières années. Il est un symbole d’acceptation de la médiocrité, qui fait partie de la culture qui a changé dans ce club. Il y a dix ans, il n’aurait même jamais été considéré comme une signature.

Maintenant c’est vrai, il a été notre meilleur arrière cette saison. Cependant, cela tient autant à ses performances qu’à celles d’Alba et de Roberto. Il est généralement solide, mais il peut s’éteindre à tout moment, un peu comme il l’a fait quand Alphonso Davies l’a absolument embrouillé contre le Bayern.

Il a été nommé sur la liste des «intouchables» de Josep Maria Bartomeu, il semble donc qu’il restera certainement, mais je vendrai si une bonne offre arrivait.

Décision: VENDRE

Depuis que Pep Guardiola a confirmé que Garcia ne prolongeait pas son contrat à Manchester City et qu’il «suppose qu’il veut jouer ailleurs», il semble que son avenir est de retour au Barca. La question n’est pas de savoir s’il signera, sauf circonstances atténuantes, mais quand. Pour certains chefs, le club devrait attendre la saison prochaine afin d’économiser de l’argent et de l’obtenir gratuitement, mais je pense que ça vaut le coup de le signer cet été.

Autre joueur actuellement à City, Cancelo ne s’est pas très bien adapté à la vie en Premier League. Il n’a pas réussi à offrir une concurrence adéquate à Kyle Walker et les 60 millions d’euros dépensés pour lui n’ont pas payé, du moins pas encore. Alors que City pourrait chercher à encaisser, il est peu probable qu’ils accepteraient un échange direct avec Semedo, mais peut-être qu’un montant supplémentaire d’environ 10 millions d’euros pourrait faire pencher la tête.

Il n’est pas garanti que Cancelo s’intégrerait parfaitement, mais il a le potentiel d’être meilleur que Semedo et un meilleur ajustement pour les Blaugranas. Joshua Kimmich serait le rêve mais il est irréaliste, cependant Cancelo pourrait être une amélioration à l’arrière droit.