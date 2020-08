Ralf Ranginck a son mot à dire sur Milan. L’entraîneur allemand, ancien responsable de la zone technique du groupe Red Bull Calcio, a déclaré dans une interview à la Gazzetta dello Sport: « Les premiers contacts avec Milan remontent à fin octobre, lorsque l’équipe était dans une situation compliquée à trois points de la zone de relégation. Je n’en ai jamais parlé en public, mais pas de contrat ni de pénalité « .

ON PIOLI – « Confirmation méritée, même pour la personne qu’il est: je l’ai apprécié dans les entretiens, toujours concentré sur les objectifs. Son équipe était la meilleure après le coronavirus: changer d’entraîneur n’aurait pas été sage, ni respectueux. Que ce soit le bon choix à moyen et long terme est une autre question « .

À PROPOS DE MALDINI ET DE BOBAN – « Une de mes règles dans la vie est: ne parlez pas de gens que vous ne connaissez pas personnellement. Et pour ma part, un demi-mot n’a jamais été dit sur Milan, jamais. Je peux parler de Maldini, un ancien footballeur: il était extraordinaire, une vraie légende. Mais je ne peux pas dire la même chose en tant que directeur sportif: je ne le connais tout simplement pas dans ce rôle soi le propriétaire est satisfait des résultats par rapport à l’argent investi ces dernières années. Est-ce que je cause le divorce entre Boban et Milan? Il faut se demander qui représente le club. »

À PROPOS D’IBRA – « La question est: pourquoi Milan s’était-il tourné vers moi et qu’est-ce qu’ils voulaient que je fasse? Peut-être qu’ils cherchaient un tournant. Je travaille vers la croissance et les jeunes apprennent beaucoup plus vite. Ce n’est pas mon style d’insister sur les joueurs de 38 ans: non pas parce qu’ils ne sont pas assez bons, et Ibra l’est certainement, mais parce que je préfère créer de la valeur et développer les talents. Pour moi, cela n’a pas de sens de se concentrer sur Ibra ou Kjaer, mais c’est mon idée, ni bonne ni mauvaise, juste différente. Quand Ibra a dit qu’il ne me connaissait pas, il n’avait pas tort, parce que je ne le connais pas personnellement non plus, ne lui ayant jamais parlé « .