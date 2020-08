Voulez-vous être expulsé? Veulent-ils le chasser? On ne sait. De toutes les réponses possibles, la seule qui n’est pas très crédible est celle que Conte a fournie avant la finale: les fameuses déclarations perturbatrices, après la victoire contre Atalanta, qu’il aurait fait pour donner un choc à l’environnement. Mais la taupe et l’absence de «protection» qui ont à voir avec les motivations des joueurs? Sauf si vous souhaitez nous voir: « Moi et l’équipe contre tout le monde ». Contre la société, le calendrier, les médias, l’air que vous respirez …

Même la dernière interview, après la défaite en finale perdue contre Séville, est énigmatique: « Nous allons essayer de planifier à terme l’avenir de l’Inter avec ou sans moi ». Avec l’ajout d’une autre phrase improbable: « Je dois aussi penser à ma famille », un merci sincère à tous pour la « merveilleuse année », mais « Je n’aimais pas certaines situations, avec tout le respect que je dois et nous devons comprendre si «est le désir de tous de ne pas passer une autre année de cette manière». en conclusion « une belle année » à ne pas répéter! Il est difficile de savoir d’où vient tant de ressentiment. Mais si Conte, d’une manière ou d’une autre, partait, ce serait une honte pour nous deux. Pour lui et pour l’Inter.

L’équipe s’est beaucoup améliorée, la différence avec la Juventus est réduite au minimum (de 21 points à 1 un), les joueurs semblent le suivre, une deuxième place dans la ligue proche du premier et une finale atteint dans le deuxième tournoi européen. Alors que les bianconeri sont dans une phase de déclin, avec la nécessité de changements robustes dans l’effectif et surtout de retrouver identité et confiance en leurs propres moyens, les Nerazzurri ont finalement acquis une physionomie après de nombreuses années. Bref, un bon travail a été fait. Au-delà des problèmes contractuels ou de certains aversions (dans quelle entreprise, dans quelle entreprise, dans quelle équipe règne l’harmonie absolue?) recommencer, quand il en faut peu pour obtenir une déclaration importante? Il ne semble pas non plus qu’aucun investissement ne soit à l’horizon pour améliorer encore le personnel.

Nous ne pensons pas qu’une « taupe » et un personnage notoirement « difficile » suffisent à jeter « un beau bébé, avec un peu d’eau sale », ni que Conte est envoyé en vacances pendant deux ans avec 20 millions d’euros. Bien sûr, la première année de mariage n’était pas que des roses, mais tout le monde (club et entraîneur) devrait continuer d’essayer. Et puis: il n’y a pas de rose sans épines.