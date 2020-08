Même le moindre commentaire doit être pris en compte ces jours-ci au FC Barcelone.

De plus si c’est l’un des soi-disant «transférables» après l’arrivée du nouveau DT, Ronaldo Koeman.

C’est pourquoi le message que Luis Suárez a publié sur ses réseaux sociaux, quelques heures à peine après la conférence de presse au cours de laquelle le président, Josep Bartomeu, ne l’a pas inclus dans la liste de ceux qui resteront après la «Nettoyage» interne du club, dérivé du catastrophique 8-2 contre le Bayern Munich.

«N’oubliez jamais que vous êtes l’architecte de votre propre destin», a déclaré son histoire sur le réseau social. De qui parles-tu? A Bartomeu, comme un reproche? À lui-même de suggérer qu’il acceptera l’une des offres qui seraient sur le marché pour lui?

Photo:

Tiré d’Instagram @ luissuarez9

Le commentaire ne passe pas inaperçu à l’époque où l’on parle de la possible demande de Koeman de signer Depay, un autre rival de l’Uruguayen en attaque, ni pris comme une idée au vent quand on dit que le cher ami de Suarez, Lionel Messi se sent plus à l’extérieur qu’à l’intérieur du club.

Encore un bruit ou un symptôme de l’hécatombe qui va se passer après la honte de la Ligue des champions, tout sera éclairci dans ce même marché d’été.