Cristiano Ronaldo a été chargé de sauver à nouveau la Juventus (Photo: .)

Le gardien de la Juventus Wojciech Szczesny a soutenu Cristiano Ronaldo pour « faire un miracle » et guider l’équipe italienne vers les quarts de finale de la Ligue des champions vendredi.

Les champions de Serie A ont perdu le match aller de leur 16e match contre Lyon 1-0 en France, en février.

Ils ont enfin la chance de se venger et de réserver une place dans les huit derniers vendredi à Turin, mais Szczesny sait qu’ils auront besoin de leur meilleur joueur pour trouver la marchandise.

La saison dernière, Ronaldo a réussi un triplé au match retour d’un match nul avec l’Atletico Madrid après que la Juventus ait perdu le premier match 2-0 en Espagne. Le gardien polonais appelle la superstar portugaise à renflouer à nouveau la Juve.

« Je vois une équipe prête, il y a un environnement similaire à l’année dernière avant le match contre l’Atletico Madrid », a déclaré l’ancien stoppeur d’Arsenal à Tuttosport.

«On peut le refaire cette année, encore le triplé de Ronaldo? Personne au monde ne doute que Cristiano puisse recommencer.

«Comme d’habitude aux moments décisifs, il fait la différence, il est prêt à accomplir un autre miracle.

«Nous jouons pour un objectif important, trouver la motivation n’est pas difficile, nous sommes tous concentrés.

« Lyon semble en bonne forme physique, ils semblent également prêts à jouer, nous verrons qui atteindra les quarts de finale. »

Football



Ce serait loin d’être de la même ampleur que le triomphe de l’an dernier contre l’équipe de Diego Simeone, mais la Juventus doit lutter contre la mauvaise forme récente pour remporter la victoire.

L’équipe de Maurizio Sarri a perdu ses deux derniers matchs de la saison de Serie A, face à Cagliari et à la Roma, défendant leur titre de champion, mais seulement d’un point à la fin.

Ronaldo a toutefois connu une autre saison phénoménale, marquant 35 buts en 45 matchs toutes compétitions confondues.

La Juventus accueillera Lyon à Turin à 20 heures vendredi alors que Manchester City affrontera le Real Madrid à l’Etihad avec un avantage de 2-1 dès le match aller.

