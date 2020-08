LIVERPOOL, ANGLETERRE – 22 JUILLET: (LE SOLEIL DU DIMANCHE) Harvey Elliott de Liverpool et Neco Williams de Liverpool et Curtis Jones de Liverpool avec le match du trophée de la Premier League entre Liverpool FC et Chelsea FC à Anfield le 22 juillet 2020 à Liverpool, Angleterre. (LE SOLEIL DE DIMANCHE) (Photo de John Powell / Liverpool FC via .)

Cela fait longtemps que ça n’a pas été aussi bon pour Liverpool. Les Reds sont à la fois champions d’Angleterre, du monde et d’Europe. Pourtant, cela pourrait continuer longtemps dans le futur pour Liverpool avec de jeunes talents comme Curtis Jones.

Le jeune scouser met en évidence une classe de jeunes qui a le potentiel d’être des batteurs du monde. Les autres joueurs à surveiller incluent Harvey Elliot et Neco Williams. Aux côtés de Trent Alexander-Arnold, ces jeunes pourraient bien dominer la Premier League et le football européen dans un avenir prévisible.

Le trio de Liverpool pourrait mener le club vers l’avenir

Jeune joueur de Liverpool à surveiller: Curtis Jones

Un général de milieu de terrain scouse. Pendant longtemps, ces mots ont peut-être décrit l’ancienne légende, Steven Gerrard. Mais maintenant qu’il est parti, un nouveau milieu de terrain talentueux est apparu à Curtis Jones.

Jones est un joueur incroyable et il a déjà marqué de son empreinte la première équipe. Les fans ont voté pour son incroyable but en solo contre Everton comme la meilleure frappe de la FA Cup. Et avec le départ d’Adam Lallana, il aura peut-être plus de chance de briller en Premier League.

Pour beaucoup, cela peut être une grosse pression, mais Jones a montré qu’il était à la hauteur de la tâche. En Coupe de la Ligue contre Arsenal, il a marqué le penalty décisif pour remporter le match. Cette grève a même impressionné le manager Jurgen Klopp.

«Curtis n’a aucun problème avec la confiance en soi. Absolument, il n’a pas de problème avec ça! C’est sympa, absolument sympa. Je suis vraiment content pour lui », a déclaré l’Allemand après le match d’Arsenal.

Et c’est ce type de force mentale qui aidera Jones à surmonter les rigueurs de la dépendance de son club la saison prochaine.

Jeune joueur du Liverpool FC à surveiller: Harvey Elliot

Harvey Elliot est un joueur spécial. Après avoir rejoint Fulham l’été dernier, le jeune milieu de terrain s’est fait remarquer par les fans.

Chaque fois qu’il en a eu l’occasion, Elliot a dominé contre des joueurs plus âgés et plus expérimentés. Il a déchiré MK Dons en Coupe de la Ligue et n’a pas eu la chance de ne pas marquer.

Elliott n’a pas encore eu de chance en Premier League, mais l’ancien international anglais Scott Parker croit vraiment en lui.

« C’est un footballeur techniquement doué », a déclaré Parker. «Un talent spécial. Il a un naturel en lui, une facilité. Il est très propre avec le ballon, peut très bien gérer le ballon pour quelqu’un d’aussi jeune.

«Harvey a joué toute sa carrière avec des enfants de son âge et c’est probablement la première fois qu’il joue contre des hommes. Vous trouvez souvent que la transition est très difficile pour les jeunes joueurs.

« Mais avec lui, vous ne le sauriez pas et c’est probablement le signe d’un joueur de haut niveau ou de quelqu’un qui a la capacité d’être un joueur de premier plan parce que la transition qu’il a faite a été très douce. »

Et il semble qu’Anfield soit peut-être l’endroit idéal pour que le jeune homme prouve sa valeur.

Jeune joueur du Liverpool FC à surveiller: Neco Williams

Neco Williams est dans une position étrange. Le jeune arrière droit est super talentueux, mais Liverpool a déjà Trent Alexander-Arnold, et il n’a que 21 ans.

Mais, il semble que Klopp veuille le faire fonctionner pour Williams. La saison dernière, il a joué contre Brighton en tant qu’arrière gauche. Cela pourrait être un signe que c’est là que Klopp le verra dans le futur.

Mais c’est là que joue Andrew Robertson et il est l’un des meilleurs au monde à son poste. De plus, Liverpool vient de signer le jeune arrière gauche grec Konstantinos Tsimikas.

Mais peu de temps après la signature des Tsimikas, Liverpool a attribué à Williams un nouveau contrat. Il est clair qu’il aura une place à Liverpool à l’avenir.

C’est juste un signe que sous Klopp, Liverpool pourrait gagner dans le présent, mais l’Allemand n’a pas l’intention de ralentir à l’avenir.

