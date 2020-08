Dani Olmo, 22 ans, milieu de terrain de Leipzig et de l’équipe nationale espagnole, a rejoint le mouvement social du monde du football. Olmo, champion d’Europe des moins de 21 ans avec l’Espagne en 2018, actuellement capitaine de l’équipe olympique, et qui a déjà fait ses débuts avec l’équipe senior, a pris la décision de rejoindre l’objectif commun pour promouvoir la consolidation de la paix, l’égalité des sexes et les droits des enfants.

Olmo devient le 160e membre à rejoindre le mouvement, quelques jours après l’incorporation de l’attaquant de la Juventus et de l’équipe argentine, Paulo Dybala. Olmo a décidé de profiter du match de quart de finale de la Ligue des champions contre l’Atlético Madrid pour envoyer un message de solidarité et de responsabilité individuelle aux autres footballeurs.

« Les footballeurs ne sont pas en marge de la réalité sociale, et dans ces moments difficiles et difficiles, nous devons être conscients de l’impact du football », a-t-il déclaré. «Et dans la mesure du possible, profitez de cet impact et de cette portée sociale pour aider à améliorer la vie de chacun au quotidien, sans autre prétention que de contribuer, d’ajouter, de contribuer. & Rdquor; «J’étais très clair que je voulais faire partie de la communauté Common Goal, Je veux faire partie d’un mouvement dont le but est de transformer l’industrie du football et de maximiser sa contribution au monde.& rdquor;

Common Goal permet aux footballeurs et aux autres membres de l’industrie du football de donner au moins 1% de leur salaire aux initiatives et organisations qui utilisent le football comme un outil de transformation sociale. Le réseau d’organisations de Common Goal comprend 138 organisations travaillant à l’appui des objectifs de développement durable des Nations Unies dans plus de 90 pays, dont l’Espagne.

«A travers Common Goal, je vais soutenir un projet de l’ONG Cross Cultures Projects Association, qui travaillent depuis longtemps dans des communautés en Croatie et dans les Balkans où les conséquences de la guerre continuent d’être subies. Aujourd’hui encore, des conflits ethniques affectent de nombreuses communautés et ralentissent le retour à une société sans conflit dans laquelle règne l’égalité. Par-dessus tout, je m’engage à protéger les droits des enfants, l’éducation de la petite enfance et l’égalité des sexes. Les enfants sont toujours, malheureusement, les grands perdants.& rdquor;

Avec Olmo, ce sont déjà 28 joueurs de nationalité espagnole qui ont rejoint le mouvement, qui comprend des joueurs de la stature d’Amanda Sampedro, Giorgio Chiellini, Megan Rapinoe, Serge Gnabry, et des entraîneurs tels que Jurgen Klopp et Casey Stoney.

Milieu de terrain de Manchester United Juan Mata, le premier joueur à rejoindre Common Goal en août 2017, a accueilli Olmo dans l’équipe: «Je suis fier d’accueillir un joueur comme Dani Olmo, qui promet une belle carrière sur le terrain, comme on l’a vu jusqu’à présent, mais qui a aussi un grand sens de la solidarité, de la responsabilité et de l’engagement social. Aujourd’hui plus que jamais, le football et la société en général ont besoin de plus de joueurs comme Dani. & Rdquor;

Common Goal, qui a célébré son troisième anniversaire le 4 août, a généré à ce jour plus de deux millions qui ont été investis dans des initiatives qui utilisent le football comme outil de transformation sociale. Le mouvement a levé plus de 600 000 euros pour son fonds de réponse Covid-19, lancé en avril de cette année.

Common Goal est un mouvement créé en 2017 par streetfootballworld, l’organisation leader dans le domaine du football pour le développement. Common Goal encourage les footballeurs, les entraîneurs, les entités et les clubs à donner 1% de leurs revenus pour soutenir des initiatives à fort impact social qui utilisent le football comme un outil pour progresser vers les objectifs de développement durable. Sa vision à long terme est de faire en sorte que 1% de l’argent généré par l’industrie du football (estimé à 50 milliards d’euros) soit destiné à améliorer la société.