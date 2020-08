Il n’y aura pas d’ovation debout dans un stade plein pour David Silva après sa dernière apparition pour Manchester City.

Il n’attrapera pas non plus un microphone – à la Pablo Zalabeta – et ne prononcera pas non plus un discours triomphant devant les fans de City. Non pas que ce soit son style, en tout cas.

En effet, chuchotez-le, mais il y a une chance extérieure, si les circonstances le dictent, que l’homme qu’ils appellent «Merlin» – d’après le sorcier mythique – ait déjà porté pour la dernière fois la chemise bleue du club dans un match de compétition.

Maintenant, prenons le meilleur des cas: que diriez-vous de Silva de mettre fin à sa carrière de dix ans, qui a changé l’époque, en soulevant le trophée de la Ligue des champions en tant que capitaine?

Quoi qu’il arrive dans les prochains jours lors de la finale de la plus grande compétition de clubs d’Europe à Lisbonne, le meneur de jeu espagnol a déjà gravé son nom dans la tradition de City comme peut-être son plus grand joueur.

Plus que cela, Silva a été une force motrice derrière la façon dont le football a été redéfini en Angleterre, où la subtilité, la créativité et les qualités techniques sont autant valorisées que les vertus de longue date de puissance et de physicalité.

« Il est minuscule », a déclaré le directeur de la ville Pep Guardiola, « un petit joueur, pas un joueur box-to-box. Et mon image de l’Angleterre de l’extérieur, je me suis dit: ‘Peut-être qu’il va souffrir.’ »

« Heureusement », a ajouté Guardiola, « je me suis trompé. »

L’histoire de Silva’s City a commencé bien avant que Guardiola n’arrive au stade Etihad en 2016 et ne tire le meilleur parti de son compatriote. Six ans plus tôt, en fait, quand il a rejoint Valence pour 24 millions de livres et en tant que nouveau vainqueur de la Coupe du monde avec l’Espagne.

La Premier League n’était pas le domaine du petit meneur de jeu à l’époque – les milieux offensifs de Chelsea étaient les puissants Michael Ballack et Frank Lampard, par exemple, et celui de Liverpool était le capitaine dynamique Steven Gerrard – même si les germes du changement étaient là.

Luka Modric commençait à exceller dans un rôle plus profond à Tottenham, Cesc Fabregas était déjà florissant à Arsenal, bien que dans un rôle plus box-to-box. Deco, l’intrigant brésilien comparable en style à Silva, a connu deux saisons assez décevantes à Chelsea de 2008 à 2010.

L’arrivée de Silva était significative, et pas seulement parce qu’un joueur qui aurait facilement pu être chez lui au milieu de terrain de Barcelone ou du Real Madrid avait choisi de jouer ses années de pointe avec un parvenu en plein essor comme City.

« Nous n’avions vu personne avec ses attributs, sa physicalité, faire ce qu’il a fait », a déclaré Joleon Lescott, coéquipier de Silva à City, à l’Associated Press.

C’était quelqu’un qui travaillait principalement entre les lignes, enchaînant les attaques de manière soyeuse, stylistique et contrôlée. Silva apportait quelque chose de très différent au football anglais, et serait bientôt largement admiré pas nécessairement pour ses chiffres – avec 77 buts sur un total de 434 apparitions dans City jusqu’à présent, il n’a jamais été un buteur prolifique – mais pour son toucher et sa gestion de jeu. , et la façon dont il a fait face à la physicalité de la Premier League.

Depuis 10 ans, il a été bousculé. À ce jour, il semble étonné de voir le peu de protection qu’il obtient des arbitres en Angleterre, et il a eu des problèmes de cheville répétés en 2015 sous la direction de Manuel Pellegrini, alors manager.

Mais il est resté à City et a eu la mentalité de relever le défi physique, s’imposant peut-être comme la figure centrale de sa croissance en tant que force nationale et européenne. En effet, Silva est le seul joueur à avoir été au club pour tous les trophées remportés sous sa propriété d’Abu Dhabi, à commencer par la FA Cup en 2011.

«Il est tout simplement capable de trouver de l’espace et d’être efficace», a déclaré Lescott. « C’est un truc de football en profondeur à dire, mais je ne sais pas si j’ai déjà joué avec quelqu’un avec la capacité de ne pas être près de qui que ce soit à tout moment, mais de ne pas être un passager. »

«Son contrôle étroit, sa conscience … Je ne me souviens pas que David se soit fait tacler.

Silva a réalisé 93 passes décisives après ses débuts en Premier League en août 2010, 29 de plus que tout autre joueur au cours de cette période de 10 ans. Son meilleur, sûrement, a été ce coup et cette volée d’Edin Dzeko pour le dernier but de City lors d’une célèbre victoire 6-1 à Manchester United en 2011.

À ce moment-là, un autre meneur de jeu espagnol élégant, Juan Mata, était en Premier League avec Chelsea. En 2012, un autre arriverait sous la forme de Santi Cazorla à Arsenal.

Silva se révélait être un pionnier, dans son propre style humble et sobre.

«Je ne pense pas que nous l’avions apprécié», a déclaré Lescott, à propos du football anglais en général, «et je pense que son profil joue un rôle dans cela. À l’époque, les médias ont permis aux plus grandes personnalités de prendre la vedette, ce qui arrive. Je ne pense pas qu’il s’en souciait du tout.

Si le lien entre Silva et City n’était pas déjà fort, il a été cimenté au cours de la saison 2017-18 lorsqu’il a obtenu un congé de compassion pour certaines parties d’une campagne record pour l’équipe de Guardiola afin qu’il puisse retourner en Espagne pour être avec son partenaire. suite à la naissance prématurée de leur fils, Mateo. Cela a donné un aperçu rare de la vie privée d’un homme qui fait rarement des interviews.

Silva a raté des matchs clés alors que Guardiola a souligné le mantra «la famille avant tout» et a dit à ses joueurs avant un match: «Vous devez gagner pour David Silva et sa petite amie. … Si vous allez là-bas et que nous souffrons, souffrez pour lui. Est-ce clair? »

Alors, comment tout cela se terminera-t-il pour Silva at City, 34 ans? Parfois, lorsque la pandémie sera passée, il reviendra à l’Etihad pour avoir un envoi approprié devant les fans dans un témoignage. Une statue de Silva peut être construite, ou un terrain d’entraînement nommé d’après lui comme avec Yaya Touré.

Avant cela, il a un CV de football à compléter en remportant la Ligue des champions pour la première fois.

Silva a disputé les 10 dernières minutes contre le Real Madrid lors du match retour des huitièmes de finale la semaine dernière et il est peu probable qu’il entame le quart de finale contre Lyon samedi, après avoir été exclu des plus grands matchs par Guardiola ces deux dernières années à cause de son intensité et sa physicalité décroissantes.

Les fans de la ville espèrent au moins une apparition de remplacement et plus d’observations de leur meneur de jeu en demi-finale et en finale.

«Je ne pense pas qu’il serait trop dérangé s’il était apprécié», a déclaré Lescott, «mais j’aimerais qu’il sache qu’il l’est vraiment.