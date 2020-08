TORRE DEL GRECO (NA). En attendant d’officialiser la négociation qui mènera Urbain Zibert en maille corail, avec opérations Matt Lund Nielsen, Alvaro Iuliano est Alberto De Francesco toujours sur la table des hommes du marché Turris, ce matin est venu le revirement sensationnel pour Giuseppe Palma.

LA CLARIFICATION SUR LE DIVORCE

Il y a plus d’un mois, l’accord et le renouvellement pour la saison prochaine, le footballeur se déclarant enthousiaste à l’idée de poursuivre son aventure en maillot corail, puis de faire marche arrière. Palma lui-même, via sa page Facebook officielle, a expliqué les raisons du divorce: «Je suis dans le monde du football depuis de nombreuses années maintenant, mais ce que j’ai vu ces jours-ci est une pure folie. J’avais un accord pour un mois et puis tout s’est brisé pour des raisons autres que techniques. J’écris ce post public pour que même les fans de Turris connaissent la vérité. Mon intention, répétée à maintes reprises, était de rester et je suis vraiment déçu et en colère contre les gens que je pensais sérieux. Dans la vie, cependant, tout revient, ceux qui m’ont blessé l’ont toujours payé, la différence est que je marcherai la tête haute, fière de qui je suis. Forza Turris et bonne chance aux garçons et aux fans pour cette nouvelle aventure ».

Ph Rieti Officiel, Giuseppe Palma